La Editorial de Entre Ríos publicó una selección de textos poéticos de Julio Federik
La Editorial de Entre Ríos (EDER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, anunció la publicación de “Entre ríos y la vida”, un volumen que reúne una selección de textos poéticos de Julio Federik y que se incorpora a la colección Homenajes, una de las series con mayor trayectoria dentro del catálogo de la institución.
El libro ya se encuentra disponible para el público en la sede de la Editorial de Entre Ríos, ubicada en 25 de Junio 39, en Paraná, donde los lectores podrán acceder a esta nueva edición que recupera parte de la obra del autor entrerriano.
La colección Homenajes fue iniciada en la década de 1990, durante la gestión de la entonces directora Marta Zamarripa, con el objetivo de reconocer y poner en valor trayectorias significativas de la literatura entrerriana.
Desde sus inicios, la serie estuvo orientada tanto a la recuperación de voces históricas como al reconocimiento de autoras y autores contemporáneos que han desarrollado un recorrido sostenido dentro de la escritura poética.
El relanzamiento actual de la colección retoma ese propósito original, afirmando la continuidad institucional del proyecto editorial y proponiendo al mismo tiempo una actualización del diseño y de la identidad visual de la serie, con el objetivo de consolidar un código de estilo propio dentro del catálogo de la editorial.
De esta manera, la publicación de “Entre ríos y la vida” se inscribe en una política cultural orientada a preservar, difundir y poner en valor la producción literaria entrerriana, acercando al público nuevas ediciones de autores representativos de la provincia.