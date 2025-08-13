La Editorial de Entre Ríos presente en la 13ª Feria del Libro Paraná Lee
El organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos formará parte de la 13ª edición de la Feria del Libro Paraná Lee, que se desarrollará desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto en la Sala Mayo de la capital provincial. La Editorial de Entre Ríos (EDER) contará con un stand propio para exhibir y poner a disposición del público su catálogo completo.
Además, la Editorial acompañará la presentación de “Yuchán florecido”, del escritor Claudio Puntel, obra ganadora del premio literario provincial Fray Mocho en la categoría Cuento, el máximo reconocimiento que otorga la provincia a sus autores. La actividad se realizará este jueves 14 de agosto a las 18.30.
La feria, organizada por la Municipalidad de Paraná, reunirá a autorxs entrerrianxs, editoriales provinciales y librerías, junto con escritores y escritoras de alcance nacional. Durante cuatro jornadas, el público podrá disfrutar de presentaciones de libros, charlas, entrevistas, mesas de diálogo, espectáculos y actividades para infancias.
La edición 2025, bajo el lema “Infinidad, Orillas, Ilusión”, propone un espacio de encuentro centrado en la lectura, la palabra y las expresiones culturales, consolidándose como uno de los acontecimientos literarios más destacados de la región.