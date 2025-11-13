La economía sigue sin generar empleo formal: caen los puestos de trabajo registrados
Mientras la reforma laboral impulsada por el gobierno concentra la atención, la economía continúa mostrando dificultades para generar nuevos empleos formales.
Según datos de la Secretaría de Trabajo, en agosto se perdieron 11.229 empleos registrados. La Encuesta de Información Laboral (EIL) indica que en septiembre el empleo privado registrado continuó en retroceso (-0,1%), acumulando ocho meses de contracción; el único mes con crecimiento fue junio, con un 0,1%.
La población con trabajo registrado alcanzó en agosto 12.844.725 personas, de las cuales 10.051.165 son asalariados registrados (sector privado, público y trabajo en casas particulares) y 2.793.560 son trabajadores independientes (monotributistas y autónomos).
El empleo asalariado registrado disminuyó 12.604 personas, con caídas en sector privado (-0,2%), sector público (-0,1%) y trabajo en casas particulares (-0,1%).
En el sector privado, el empleo alcanzó 6.204.252 personas, con 10.600 trabajadores menos. Desde principios de 2025, se perdieron 27.000 empleos, y en comparación con noviembre de 2023, la reducción asciende a 181.512 trabajadores.
Por su parte, el trabajo independiente creció en 1.800 personas, impulsado principalmente por 5.500 nuevos monotributistas, mientras que se registraron caídas de 2.800 autónomos y 900 aportantes al monotributo social.
Por rama de actividad, 9 sectores redujeron su empleo, 2 se mantuvieron estables y 3 registraron aumentos.
Los sectores que incrementaron el empleo fueron:
- Pesca: +6,1%
- Hoteles y restaurantes: +0,2%
- Suministro de electricidad, gas y agua: +0,2%
Los sectores estables fueron: Enseñanza y Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Entre los sectores que disminuyeron el empleo, las mayores caídas se registraron en:
- Intermediación financiera: -0,7%
- Explotación de minas y canteras: -0,6%
- Construcción: -0,5%
- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,3%
- Industrias manufactureras: -0,3%
- Servicios comunitarios, sociales y personales: -0,2%
En comparación con agosto de 2024, el empleo asalariado se redujo 0,4% (37,1 mil trabajadores menos), con caídas en:
- Sector privado: -0,2% (11,1 mil menos)
- Sector público: -0,5% (15,9 mil menos)
- Trabajo en casas particulares: -2,3% (10,2 mil menos)
Desde septiembre de 2023, el empleo formal en el sector privado inició una etapa de destrucción neta, acentuada durante el primer trimestre de 2024 con una caída mensual promedio de 0,4%.
A partir de abril de 2024, la contracción comenzó a moderar, y en el tercer trimestre de 2024 la caída se detuvo. Ya en el cuarto trimestre de 2024, se observó una recuperación moderada (0,1% mensual), que fue parcial y de corta duración, con estancamiento en los primeros cinco meses de 2025, alternando leves subas y bajas.
Durante los últimos tres meses (junio a agosto de 2025), el empleo volvió a mostrar variaciones negativas, evidenciando que la recuperación aún es débil y limitada.