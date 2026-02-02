La dupla argentina Ca7riel y Paco Amoroso ganó el Grammy al Mejor Álbum Alternativo Latino
Ca7riel y Paco Amoroso cerraron e iniciaron un año histórico al recibir el Premio Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino en la edición 2026, uno de los máximos reconocimientos de la industria musical. La distinción consagra el impacto internacional de un proyecto que los llevó desde escenarios locales hasta la primera línea del circuito global.
El dúo, que alcanzó una enorme repercusión mundial tras su recordado Tiny Desk y que recorrió distintos países con su trabajo Papota, fue parte de la 68.ª ceremonia de los Premios Grammy, celebrada este domingo 1 de febrero en Los Ángeles. Allí subieron al escenario para agradecer el galardón por el EP publicado en 2025, que se impuso en una terna de alto nivel.
En la categoría, los artistas compitieron con Aterciopelados, Bomba Estéreo, Los Wizzards y Fito Páez, consolidando así un triunfo que también representa un nuevo logro para la música argentina en el plano internacional.
Visiblemente emocionado, Paco Amoroso tomó la palabra al recibir el premio y expresó: “Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica, los amamos”.
Fieles a su identidad artística y estética, los músicos dijeron presente en la alfombra roja con un look en composé, dominado por tonos beige, peinados jugados y lentes a juego. Con esa impronta inconfundible, volvieron a captar miradas y reafirmaron su lugar como una de las propuestas más originales y exportables de la escena actual.
El Grammy no solo marca el cierre de una etapa clave para Ca7riel y Paco Amoroso, sino que también sella el proyecto más ambicioso de sus carreras, consolidándolos como referentes de una nueva generación que llevó el nombre de Argentina a lo más alto de la música global.