La dotación del sector público nacional cayó 7,2% en 2025, según el INDEC
La dotación de personal del sector público nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, lo que representa una baja interanual del 7,2% y una disminución del 0,6% respecto al mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Del total, la Administración Pública Nacional concentró 190.936 empleados, con una caída del 7,1% interanual, mientras que las empresas y sociedades del Estado sumaron 89.184 trabajadores, lo que implicó una reducción del 7,4% en comparación con diciembre de 2024.
Dentro de la administración pública, la mayor contracción se registró en la administración centralizada, que descendió 10,5% interanual, cerrando el mes con 38.940 agentes. La administración descentralizada alcanzó 116.222 empleados (-6,4%), la desconcentrada 21.733 (-6,0%) y los otros entes 14.041 (-4,4%).
El informe oficial también precisó que nueve entidades no reportaron su dotación en diciembre, por lo que se imputaron 1.407 puestos, equivalentes al 0,5% del total.