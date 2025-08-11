La Dirección Departamental de Escuelas de Paraná funcionará en el complejo de la Escuela Hogar Eva Perón
El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos inicia este lunes las tareas de adecuación del nuevo edificio que albergará a la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) de Paraná. El organismo se instalará dentro del complejo de la Escuela Hogar Eva Perón, en calle Don Bosco de la capital provincial.
El traslado significará una mejora sustancial en infraestructura, comodidad y eficiencia administrativa. El nuevo espacio ofrecerá mejores condiciones laborales para el personal, con una distribución más funcional de las dependencias, acceso a ambientes naturales y salidas de emergencia, aspectos de los que carece la sede actual.
La medida también permitirá un ahorro económico para la provincia, ya que se dejará de abonar el alquiler del inmueble de calle La Paz, donde por años funcionó la DDE Paraná.
Quienes concurran al nuevo edificio para realizar trámites, consultas o gestiones, dispondrán de mejores condiciones de accesibilidad y estacionamiento.
Las tareas de adaptación estarán a cargo del personal de la Dirección de Servicios Generales e Intendencia del CGE. El organismo planifica que el traslado se realice de manera ordenada, garantizando tanto la continuidad del servicio administrativo como el bienestar del personal y de la comunidad educativa.