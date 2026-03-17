La diputada Romero impulsa un nuevo Código Rural para unificar y modernizar la legislación productiva en Entre Ríos
La presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Cámara de Diputados, María Elena Romero, encabeza la elaboración de un anteproyecto de Código Rural que busca unificar y actualizar la normativa vigente vinculada al sector productivo entrerriano.
La iniciativa cuenta con aportes técnicos del Instituto de Derecho Agrario y Minería del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) y de especialistas académicos, con el objetivo de subsanar la actual dispersión normativa que impacta en la producción provincial.
En ese marco, Romero explicó que el proyecto retoma trabajos académicos previos y los adapta a las nuevas exigencias de los mercados internacionales y a la incorporación de tecnologías en el ámbito rural. La propuesta surgió tras la reactivación del Instituto de Derecho Agrario y Minería del CAER, integrado por profesionales especializados en la temática.
El proceso de elaboración contempla una metodología participativa, con la realización de coloquios en distintos puntos de la provincia. Entre ellos, se destacó un reciente encuentro en Concepción del Uruguay, donde representantes de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), junto a integrantes de fuerzas de seguridad y productores rurales, realizaron aportes para enriquecer el proyecto.
La legisladora remarcó que el objetivo es “presentar un cuerpo legal con base científica que garantice previsibilidad a los actores del sector”.
El nuevo ordenamiento jurídico apunta a unificar en un solo texto normativo leyes vinculadas al ambiente, la fauna autóctona y los recursos hídricos, facilitando su interpretación y aplicación.
Entre los ejes principales del anteproyecto se destacan la agilización de los procesos judiciales agrarios, el manejo sustentable de los recursos naturales y la incorporación de economías regionales que actualmente carecen de regulación específica.
Romero indicó que, una vez finalizada la etapa de revisión técnica en el CAER, el proyecto será presentado formalmente en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
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