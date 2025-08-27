La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un accidente en la ruta y culpa al chofer oficial: “Se durmió manejando a 160 kilómetros por hora”
Un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires puso en riesgo la vida de la diputada nacional Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados en el que viajaban salió de la ruta y terminó en un campo cercano a Ramallo. Ambos sufrieron heridas leves y recibieron atención médica tras el impacto.
El siniestro ocurrió mientras la legisladora de La Libertad Avanza y su padre, dirigente de Unite, se dirigían hacia Buenos Aires. El automóvil, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, perdió el control y se despistó. “Estamos bien, yo iba en el auto. El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”, relató José Bonacci en un audio enviado a Cadena 3 Rosario, mientras era trasladado junto a su hija a un centro de salud en Ramallo.
Visiblemente indignado, Bonacci padre apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados: “Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara nunca han dado bola. O sea, (Martín) Menem lo hizo”.
Desde el entorno de la diputada confirmaron que el vehículo oficial terminó fuera de la calzada y agregaron: “Ella está bien. Fue el chofer de la Cámara, se quedó dormido y se fue a la banquina. Iban a muy alta velocidad”.
La trayectoria política de Rocío Bonacci es reciente. Se incorporó en 2023 motivada por la figura de Javier Milei, aunque no contaba con antecedentes de militancia. En agosto de 2024, participó en la polémica visita a represores en Ezeiza junto a otros legisladores libertarios. Posteriormente afirmó haber sido engañada, asegurando que no sabía a quiénes iban a visitar, y pidió investigar las circunstancias en las que se organizó.
Su padre, en cambio, tiene una extensa carrera política y es conocido por liderar el partido Unite, plataforma que permitió la llegada de distintos dirigentes. En 2019 fue clave para que Amalia Granata encabezara la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe, logrando seis bancas en la Cámara de Diputados provincial con un armado de perfil evangélico y ultracatólico. Su vínculo con Milei favoreció también la inclusión de Rocío Bonacci en la lista de diputados nacionales en 2023, lo que derivó en su elección.