La diputada Lorena Villaverde cercada: ahora la embargaron por irregularidades en la venta de terrenos
La Justicia rionegrina ordenó este viernes el embargo del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada libertaria Lorena Villaverde mientras es investigada por irregularidades en la venta de terrenos en Las Grutas. La suma que busca cubrir esta medida judicial son 40,5 millones de pesos.
La senadora electa no pudo asumir por las impugnaciones del peronismo en la Cámara Alta debido a las causas que la relacionaban al narcotráfico cuando vivió en Estados Unidos y las denuncias de supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, extraditado a ese país.
Fue el juez civil de Bariloche Santiago Morán el que dispuso el embargo al hacer lugar a una medida cautelar que presentó un supuesto damnificado que compró un lote a un desarrollo de Las Grutas, la localidad balnearia ubicada al norte de Río Negro.
El caso por el que embargaron el sueldo y el medio aguinaldo de Villaverde está vinculado a otras causas que la tienen como protagonista por el incumplimiento en la entrega de terrenos en el emprendimiento Tajamar. La cautelar contra la legisladora libertaria la presentó un hombre de Bariloche que, según fuentes de la causa, tiene un boleta de compraventa.
La decisión del juez ordena cubrir el embargo preventivo por 27 millones de pesos en concepto de capital y otros 13,5 millones estimados por intereses y costas. La resolución del magistrado se mantendrá hasta que esas retenciones alcancen los 40,5 millones de pesos.
Según consignó este viernes el medio local Río Negro, una nueva demanda contra Villaverde fue iniciada en San Antonio Oeste y también piden un embargo. En ese caso, por un monto de 31 millones de pesos.
Según esa publicación, “el demandante adquirió un lote de una superficie de 465,80 m², en 2020 por un valor de $1.650.000, abonado parcialmente mediante entrega inicial y financiado el saldo en 120 cuotas mensuales”.
Villaverde es acusada de no haber cumplido con sus obligaciones contractuales. “No ejecutó las obras comprometidas, ni inició ningún proceso de escrituración del lote”, señala la demanda.