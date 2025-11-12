La diputada Lilia Lemoine sigue “luciéndose” cada vez que abre la boca: “Los zurdos son anormales”
En el medio de su anacrónico discurso, la diputada nacional Lilia Lemoine habló de “gente normal” por lo que Luis Majul la interrumpió para corregirla y decirle que si decía eso daba a entender que todos los demás eran anormales.
Pero lejos de corregirse o de darse cuenta de que es una parlamentaria nacional y representante del pueblo, Lemoine, tal vez presionada porque hay diputadas que están a punto de sacarle el cetro de la más lenta de la Cámara, redobló la apuesta y reafirmó que: “los zurdos son anormales”.
“Vos no lo dijiste, lo dije yo” aclaró la diputada a lo que Majul le aclaró que él no lo había dicho porque no lo pensaba.
Acto seguido Lilia Lemoine empezó a explicar por qué sostenía tal pavada y hasta dio lo que ella considera que son argumentos.
La diputada de La Libertad Avanza utilizó una serie de ejemplos para sustentar su tesis de la anormalidad ideológica. Además, sugirió que la ideología de izquierda es incompatible con la madurez financiera: “Si vos pasas la adultez, después empezás a pagar impuestos, sos responsable y trabajas y seguís siendo zurdo, algo muy bien no te va”.
Además, afirmó que esta persistencia ideológica en personas educadas indica un problema de origen no intelectual: “Cualquier persona que persigue su ideología más siendo una persona educada… tiene un problema que es más moral o emocional, que no tiene nada que ver con lo intelectual”.
Lemoine acusó a la izquierda de defender políticas que van contra la responsabilidad individual y el comercio justo, atribuyendo esto a un “resentimiento social que nada tiene de racional”.
Finalmente, la diputada citó las preferencias de alianza internacional como prueba de la “anormalidad”: “Hay que ser muy retorcido para preferir una alianza internacional de Argentina con Irán, Rusia o China, Venezuela en lugar de Estados Unidos”.