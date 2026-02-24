La diputada Juliana Santillán acusó al “Chiqui” Tapia de “robarse la pelota”
La diputada nacional Juliana Santillán acusó a Claudio “Chiqui” Tapia de “robarse la pelota” tras la oficialización de la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura, prevista entre el 5 y el 8 de marzo, en coincidencia con los días en que el presidente y el tesorero de la AFA fueron citados a declaración indagatoria en la causa iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Santillán cuestionó que la dirigencia paralice el fútbol ante una citación judicial y calificó la decisión como una “extorsión”. Sus declaraciones instalaron el tema en la agenda política y deportiva en medio de la investigación que impulsa la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La legisladora de La Libertad Avanza sostuvo que la conducción del fútbol argentino prioriza su situación judicial por encima de la competencia y de los hinchas.
ROBARSE LA PELOTA: Si para PARAR UNA INDAGATORIA tiene que PARAR EL FUTBOL y los clubes lo avalan, la extorsión es endémica, no hay interés en los hinchas, en el deporte, en la competencia ni en los resultados. Lo único que hay es un PRINCIPIO REVELACIÓN: jamás fueron de los…
— Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) February 24, 2026
“Si para parar una indagatoria tiene que parar el fútbol y los clubes lo avalan, la extorsión es endémica”, afirmó. Además, agregó: “No hay interés en los hinchas, en el deporte, en la competencia ni en los resultados”.
Bajo el concepto de “principio revelación”, Santillán aseguró que este escenario demuestra que los clubes “jamás fueron de los socios” y habló de un “relato roto” sobre la representatividad institucional.
También personalizó sus críticas: “Que quede claro, AFA no ‘somos todos’, AFA son Tapia y Toviggino”.