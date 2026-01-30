La deuda externa privada superó los US$116.800 millones y creció casi US$13.000 millones en un año
La deuda externa del sector privado alcanzó los US$116.847 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que implicó un aumento de US$7.300 millones respecto del trimestre anterior. En la comparación interanual, el stock registró un incremento cercano a los US$13.000 millones, según datos oficiales.
De acuerdo con el último informe de deuda externa privada del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la suba se explicó principalmente por el crecimiento de la deuda comercial en US$5.016 millones y de la deuda financiera en US$2.284 millones.
La composición del endeudamiento privado estuvo liderada por la deuda por importaciones de bienes, que totalizó US$39.055 millones. Le siguieron los préstamos financieros por US$29.581 millones y los títulos de deuda en manos de no residentes, con US$16.011 millones.
En niveles inferiores se ubicaron la deuda por exportaciones de bienes (US$15.191 millones), la deuda por servicios (US$13.631 millones) y la categoría de “otra deuda financiera”, que sumó US$3.378 millones.
El aumento de la deuda comercial respondió al incremento de la deuda por exportaciones de bienes en US$5.428 millones, parcialmente compensado por cancelaciones de importaciones de bienes por US$57 millones y de servicios por US$354 millones.
En cuanto a la deuda financiera, el alza se explicó por la suba de los préstamos financieros en US$2.401 millones y de los títulos de deuda en US$57 millones, atenuada por la caída de “otra deuda financiera” en US$174 millones.
Sectores
Deuda por importación de bienes
El financiamiento otorgado por empresas relacionadas alcanzó un stock de US$21.503 millones, con un retroceso trimestral de US$134 millones. En tanto, el resto de los acreedores sumó US$17.552 millones, con una suba de US$76 millones.
En el desglose sectorial, la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques concentró el 22% del total (US$8.472 millones), seguida por el comercio mayorista, con el 20% (US$7.936 millones).
Deuda por exportación de bienes
La deuda con acreedores relacionados totalizó US$8.304 millones, tras un aumento trimestral de US$3.281 millones, mientras que con el resto de los acreedores alcanzó US$6.887 millones, con una suba de US$2.147 millones.
El sector de elaboración de productos alimenticios —que incluye a cerealeras y oleaginosas— explicó el 76% del total (US$11.549 millones), con un incremento trimestral de US$4.843 millones. El comercio mayorista representó el 13% (US$1.964 millones). Ambos sectores concentraron el 90% de la deuda por exportaciones.
Deuda por servicios
La deuda por servicios con acreedores relacionados ascendió a US$10.009 millones, mientras que con el resto de los acreedores sumó US$3.623 millones. Los sectores con mayor participación fueron servicios de programación y consultoría informática y transporte aéreo, con el 8% cada uno, seguidos por la fabricación de vehículos automotores, con el 7%.
Deuda financiera
La deuda con acreedores relacionados se ubicó en US$21.946 millones, seguida por los títulos de deuda en manos de no residentes (US$16.011 millones) y el resto de los acreedores (US$11.012 millones).
La extracción de petróleo crudo y gas natural concentró el 34% del total (US$16.781 millones). Más atrás quedaron las sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central, con el 8% (US$3.807 millones), y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, con el 7% (US$3.618 millones).
Vencimientos
Al cierre del tercer trimestre, las empresas debían afrontar vencimientos de capital de deuda comercial por US$64.146 millones, equivalentes al 95% del total de esa deuda. En el caso de la deuda financiera, los vencimientos alcanzaron US$20.965 millones, lo que representa el 43% del stock.
El BCRA destacó que el perfil de la deuda mostró un alargamiento de plazos, con mayor peso de los vencimientos a cinco años o más en comparación con el año anterior.
La industria manufacturera fue el sector con mayor endeudamiento, con US$45.367 millones —financiados en un 62% por empresas del mismo grupo—, seguida por la explotación de minas y canteras (US$26.021 millones) y el comercio mayorista y minorista (US$13.939 millones). Entre los tres concentraron el 73% de la deuda externa privada.
En cuanto al origen del endeudamiento, Estados Unidos se mantuvo como el principal acreedor comercial, con el 19% del total (US$12.768 millones), seguido por Brasil (13% – US$8.664 millones) y Suiza (12% – US$8.034 millones). En la deuda financiera, también lideró Estados Unidos (23% – US$7.599 millones), seguido por Países Bajos (13% – US$4.351 millones) y Uruguay (8% – US$2.633 millones).