La desopilante campaña de Patricia Bullrich
Inspirada en los icónicos afiches del “Tío Sam”, símbolo del patriotismo estadounidense que convocaba a soldados a alistarse en tiempos de guerra, Patricia Bullrich utilizó una versión adaptada de esa imagen para promocionar la nueva carrera de investigador en la Policía Federal Argentina (PFA).
La futura jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó en X (ex Twitter) un afiche que recrea al célebre personaje —un hombre mayor, de barba blanca y sombrero alto— apuntando con su dedo al espectador. En lugar de los colores de Estados Unidos, el fondo muestra la bandera argentina.
¿QUERÉS SER DETECTIVE? TE BUSCAMOS.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 7, 2025
Nueva Carrera de Investigador del Delito para Profesionales del @DFI_Arg de la PFA.
Conocé más https://t.co/pafKyux1ag pic.twitter.com/KMSjifxIeV
“¿Querés ser detective? Te buscamos. Nueva Carrera de Investigador del Delito para Profesionales del @DFI_Arg de la PFA”, escribió Bullrich junto a la imagen, que rápidamente se viralizó. La carrera está orientada a la investigación del crimen organizado y delitos complejos, con un enfoque similar al del FBI estadounidense.
La ministra también difundió un reel en Instagram, donde mira a cámara y repite la convocatoria con un tono informal:
“Che, aspirante de Sherlock, ¿querés ser detective y combatir el crimen organizado?”, dice en el video, que incluye una imagen del actor Benedict Cumberbatch interpretando al famoso detective en la serie Sherlock.
Según la Policía Federal Argentina, esta nueva carrera “abre una etapa inédita dentro de la institución” y está destinada a “jóvenes graduados con vocación para enfrentar el crimen organizado”. Tendrá nueve meses de formación intensiva en investigación criminal, tecnología y práctica policial, y los egresados ingresarán con el rango de Subinspector.
La inscripción se abrirá en diciembre de 2025, y los requisitos incluyen: ser ciudadano argentino, graduado universitario, menor de 40 años, tener antecedentes personales intachables y aprobar evaluaciones psicológicas, médicas y de aptitud física.
Quién fue el “Tío Sam” y cómo se convirtió en un símbolo de Estados Unidos
El “Tío Sam” (Uncle Sam) es un personaje que simboliza al pueblo estadounidense y fue proclamado símbolo nacional hace 61 años por el Congreso de EE.UU.. Su imagen —un hombre mayor con barba blanca, vestido con los colores de la bandera y señalando al observador— se popularizó con la frase “I want YOU for the U.S. Army” (“Te quiero a ti para el Ejército de los Estados Unidos”).
El personaje se inspiró en Samuel Wilson, un carnicero de Troy, Nueva York, que abastecía de carne al ejército durante la guerra de 1812. Sus barriles llevaban las iniciales “US”, por United States, que los soldados asociaban en tono jocoso con Uncle Sam.
Décadas después, el dibujante James Montgomery Flagg inmortalizó al personaje en 1917, usando su propio rostro envejecido como modelo. Su afiche de reclutamiento se distribuyó en más de cuatro millones de copias durante la Primera Guerra Mundial, y volvió a utilizarse en la Segunda.
Desde entonces, el Tío Sam ha sido reinterpretado en innumerables formas: en campañas políticas, dibujos animados, cómics e incluso en versiones humorísticas o navideñas, sin perder su lugar como uno de los símbolos más reconocidos del patriotismo estadounidense.