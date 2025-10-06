La desesperada contención del dólar está vaciando las divisas del Tesoro Nacional
El Ministerio de Economía de la Nación ya volcó al mercado algo más del 40% de las divisas que compró durante la ventana de mega liquidación del agro por las retenciones cero, en medio de una mercada demanda dolarizadora en el mercado. De los US$ 2.200 millones que el Palacio de Hacienda consiguió hacerse durante ese período, unos US$ 900 millones ya habrían sido vendidos en el mercado oficial de cambios, para abastecer las compras de ahorristas o el pago de importaciones.
El viernes el Tesoro se “plantó” en un tipo de cambio mayorista de $1.425 y ofertó bloques a ese precio para cubrir la demanda y evitar que con poca liquidez el dólar oficial busque nuevamente el techo de la banda de flotación. Este lunes ese tope es de $1.483: desde ese valor el que pasa a intervenir en el Banco Central con reservas propias.
Como compensación a esa salida de divisas de “La caja” de Economía es que podrían haber tenido lugar desembolsos de organismos internacionales en los últimos días que agranden en alguna proporción la cuenta de divisas a disposición del Tesoro.
Así, tomando en cuenta lo que queda hasta las elecciones de octubre y los pagos al FMI, el Tesoro no cuenta con los fondos necesarios para afrontar los pagos de enero de 2026 (US$ 4.300 millones), y tampoco parece que vaya a recuperar el acceso al financiamiento externo voluntario en condiciones sustentables.
Es elocuente que Economía y el Banco Central están actuando como “un tándem” con un menú de variantes para contener el tipo de cambio antes de las elecciones. Además de las ventas directas del Tesoro -o el BCRA si el dólar tocara el techo de la banda- hay otras maneras en las que el equipo económico busca incidir en la dinámica cambiaria.
En este contexto, la meta de acumulación de reservas con el FMI volvió a estar sobre la mesa mientras el organismo tomó protagonismo en las negociaciones entre el Gobierno argentino y la Casa Blanca. La especulación es que el equipo económico necesitaría US$ 6.000 millones hasta fin de año.
Por lo tanto, será crucial ver de qué forma, plazos y condiciones llega la ayuda del Tesoro de EE.UU., para determinar si dicho “salvavidas” sirve también para acomodar la meta o, por el contrario, vamos a una redefinición integral del marco de políticas del acuerdo y, en su contexto, a la fijación de nuevas metas fiscales, monetarias y de reservas.