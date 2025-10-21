La desesperación de Santilli por captar votos lo impulsa a una apuesta a cumplir con el Gordo Dan
Muy atrás en todos los sondeos de intención de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo, el primer candidato de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, juega con el humor y la posibilidad de raparse la cabeza como única arma para dejar atrás el escándalo del narco candidato, José Luis Espert.
El video se volvió rápidamente viral. No tanto por la supuesta ocurrencia que celebran los libertarios sino por lo insólito de las peripecias discursivas a las que tuvo que apelar para no nombrar a Espert, a quien nadie parece conocer ahora en LLA y el PRO. “Vas a encontrar una foto en la que está Karen (Reichardt) y otra persona que bajó su candidatura”, asegura Santilli fingiendo demencia en el spot.
Este 26 de octubre los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Javier Milei o si volvemos al pasado. En la Provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/SW5MYaieOD
— Alianza La Libertad Avanza – PBA (@LLAenPBA) October 15, 2025
A caballo de la viralización del video libertarios y macristas apostaron a capitalizar la situación y desviar la atención de Espert con una irrelevante duda: ¿Debe pelarse Santilli para parecerse más a Espert que es quien aparece en la BUP?”.
Ahora, invitado al programa de Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, Santilli siguió abonando la cuestión y desafió al muy bien rentado troll libertario que trabaja bajo el ala del asesor sin cargo oficial Santiago Caputo, a raparse si ganan en Provincia el próximo domingo.
“NOS PELAMOS TODOS SI GANAMOS EL DOMINGO…¿ACEPTAS?”
LA APUESTA DEL COLO DIEGO SANTILLI QUE DEJÓ EN SHOCK AL GORDO DAN @diegosantilli @GordoDan_ @JMilei pic.twitter.com/5Ybpb0MxrU
— Agarra la Pala (@agarra_pala) October 21, 2025
“Te voy a doblar la apuesta”, comenzó Santilli y siguió: “sé que tenemos un partido difícil, durísimo, con todo enfrente. Si ganamos el domingo nos pelamos todos, acá, el lunes”.
“Ahora ya no es tan gracioso”, le respondió el Gordo Dan quien finalmente terminó aceptando el desafío a sabiendas, en realidad que la alianza entre libertarios y macristas apuestan a recortar la fuerte ventaja que le llevan en todas las encuestas los candidatos de Fuerza Patria y que, la posibilidad de dar el batacazo el domingo en el principal distrito electoral del país, es más que remota.