La Departamental de Escuelas de Villaguay funcionará en el Hospital Santa Rosa tras un acuerdo entre CGE y Salud
El Consejo General de Educación (CGE) y el Ministerio de Salud de Entre Ríos firmaron un contrato de comodato que permitirá que la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) de Villaguay centralice sus tareas en un sector del Hospital Santa Rosa, sin afectar el funcionamiento del nosocomio.
El acuerdo fue rubricado por la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. El organismo educativo recibió en comodato un sector del ala oeste del segundo nivel del hospital, ubicado en calle San Martín 1867 de Villaguay, donde anteriormente funcionaba la Facultad de Kinesiología de la UNER.
Hasta ahora, la DDE trabajaba de manera dispersa en cuatro sedes distintas: la Escuela Secundaria Nº1 Leopoldo Herrera, la Escuela Primaria Nº108, el Centro Comunitario Nº24 y un edificio municipal donde se alojaba el archivo.
“Para nosotros es un paso muy importante, sobre todo para la departamental que es un nexo fundamental del CGE con la comunidad escolar. Esto les va a permitir llevar adelante su tarea de una manera más ordenada. Estamos muy agradecidos y contentos, y creemos que trabajar en equipo es lo más importante”, expresó Fregonese.
Por su parte, Blanzaco destacó: “Había una necesidad del CGE de contar con un espacio adecuado para la departamental en Villaguay. Y en ese contexto surgió la posibilidad de colaborar, ya que el Hospital Santa Rosa tenía un sector desocupado, antes utilizado por la facultad. Esta medida no afecta en absoluto la funcionalidad del hospital, porque es un establecimiento muy grande. Se reacondicionó la infraestructura y creemos que la comunidad lo aprovechará de manera adecuada con este nuevo fin”.
El espacio será de uso exclusivo de la departamental y contará con las condiciones necesarias para su labor administrativa y de acompañamiento a las instituciones educativas de la zona. El CGE asumirá el mantenimiento, conservación y funcionamiento del lugar, además del pago de servicios.
En tanto, el Ministerio de Salud mantiene la facultad de rescindir el acuerdo si el inmueble fuera requerido nuevamente para fines sanitarios, notificando con antelación.
Con esta medida, el CGE avanza en acciones conjuntas con otras áreas del gobierno provincial para fortalecer la infraestructura y mejorar el funcionamiento de sus dependencias en todo el territorio entrerriano.