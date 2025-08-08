La Delegación Argentina en Salto Grande recibe Certificado Ambiental Anual para mejorar la gestión de residuos peligrosos
La Delegación Argentina en Salto Grande logró obtener el Certificado Ambiental Anual, otorgado por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, en el marco del plan de recambio tecnológico impulsado por la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande.
Este reconocimiento oficial permite llevar adelante en territorio argentino la disposición y tratamiento de residuos peligrosos generados en el complejo binacional, cumpliendo con los más altos estándares de protección ambiental. Esta medida no solo optimiza la gestión ambiental, sino que también abre oportunidades para transportistas y operadores nacionales especializados en este tipo de tareas.
Una gran parte de los residuos valorizables serán incorporados a circuitos de economía circular, lo que traerá beneficios concretos para la comunidad local y promoverá un uso más sostenible de los recursos. Esto está alineado con la política ambiental que lleva adelante la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.
Desde la Delegación Argentina resaltaron que esta certificación fortalece el compromiso con el cuidado ambiental y la innovación tecnológica, y representa un avance significativo en el trabajo conjunto con la región para impulsar un desarrollo sustentable.