La defensa de la jueza Julieta Makintach negó irregularidades por la filmación del documental “Justicia Divina”
La defensa de la jueza Julieta Makintach (44), involucrada en el escándalo judicial que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60), presentó un escrito en el que asegura que la filmación del documental “Justicia Divina” en la primera audiencia “no fue prohibida” y que los demás jueces del tribunal estaban al tanto.
“No hubo filmación prohibida, sino un hecho conocido por todos los integrantes del Tribunal. Las decisiones se adoptaron colegiadamente junto con los Dres. Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, tanto en diálogo presencial como vía chat de WhatsApp”, sostuvo el abogado defensor Darío Saldaño.
El documento, de 28 páginas, fue entregado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, en el marco del jury que enfrenta Makintach, apartada preventivamente de su cargo a la espera de que el gobernador Axel Kicillof decida aceptar o no su renuncia.
Allegados a la magistrada confirmaron que las conversaciones mencionadas entre los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro se presentarán como prueba.
La defensa enfatizó que “no existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas”, sino que fueron “consentidas y avaladas” por el tribunal e incluso comunicadas informalmente en el ámbito institucional. También remarcó que la presencia de un camarógrafo con una cámara de gran tamaño fue evidente y autorizada.
En otro tramo, se aclaró que Makintach no promovió ni participó directamente en el documental, cuya idea fue atribuida a su amiga de la infancia, María Lía Vidal Alemán. Según el escrito, las tomas del 9 de marzo y la entrevista previa “no ventilaban cuestiones vinculadas al debate”.
Asimismo, se rechazó que haya existido mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos o violación de deberes funcionales. “No hay comportamiento alguno de la Dra. Makintach que dé sustento a tales imputaciones”, expresó la presentación.
Sobre la posibilidad de destitución, la defensa consideró la medida como “desproporcionada”. “La distancia entre el hecho imputado (una entrevista y tomas conocidas por el tribunal) y la sanción pretendida (destitución) es manifiestamente desproporcionada”, se sostuvo.
El 3 de julio, el Jurado de Enjuiciamiento decidió el apartamiento preventivo de la jueza, medida que había sido previamente avalada por la Suprema Corte bonaerense (SCBA). Si el jury avanza, Makintach podría ser suspendida y sufrir descuentos del 40% en su salario.
En caso de ser destituida, no podrá volver a ocupar un cargo en el Poder Judicial bonaerense. Si, en cambio, Axel Kicillof acepta su renuncia, podría postularse nuevamente para un puesto judicial en la provincia.