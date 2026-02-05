La defensa de Bolsonaro alertó a la Corte Suprema por el deterioro de su salud: “ha empeorado en los últimos días”
Los abogados de Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión por golpismo, alertaron este miércoles a la Corte Suprema de Brasil sobre el estado de salud del expresidente y señalaron que su situación “ha empeorado en los últimos días”, con nuevos episodios de vómitos y crisis de hipo “acentuadas”.
La defensa del líder ultraderechista calificó de “frágil” su cuadro y solicitó al alto tribunal que notifique a la Policía Federal para que presente con “la máxima urgencia” el informe de la pericia médica realizada el pasado 20 de enero.
Los representantes legales de Bolsonaro, quien presidió Brasil entre 2019 y 2022, consideran que ese reporte es esencial para justificar la petición de prisión domiciliaria por razones “humanitarias”, que ya le fue denegada anteriormente.
Bolsonaro fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de cárcel por, según la Justicia, liderar una trama golpista integrada por militares y antiguos ministros, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
El capitán retirado del Ejército comenzó a cumplir la condena a finales de noviembre, primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, luego, en un complejo penitenciario de la capital brasileña.
Desde entonces, sus abogados solicitaron sin éxito al juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el Supremo, que le conceda el régimen de prisión domiciliaria.
En este contexto, insistieron en “el estado de salud debilitado” del dirigente del Partido Liberal (PL), quien, según indicaron, presentó un empeoramiento en los últimos días, con la aparición de episodios de vómitos y crisis de hipo acentuadas.
Bolsonaro, quien cumple condena desde noviembre, estuvo internado en un hospital de Brasilia en la última semana de 2025 para someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas.
La primera fue para corregir una hernia inguinal bilateral y las otras tres estuvieron destinadas a bloquear parcialmente los nervios del diafragma con el fin de paliar esas recurrentes crisis de hipo.
Bolsonaro, de 70 años, sufre desde hace meses episodios de mareos, hipo y vómitos, trastornos que él y su entorno atribuyen a la puñalada que sufrió durante un acto de la campaña electoral de 2018.
Un tribunal evalúa retirarle el rango militar
Una corte militar de Brasil anunció que examinará si el expresidente Jair Bolsonaro y varios generales, condenados por intento de golpe de Estado, deben perder sus rangos en las fuerzas armadas.
Nunca en la historia de Brasil oficiales con altos rangos militares, como general o almirante, habían sido sometidos a un proceso de retiro de sus galones.
El Supremo Tribunal Militar (STM) debe ahora discutir un pedido de los fiscales militares para declarar “indignos” de mantener sus rangos y beneficios en las fuerzas armadas a Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, y a cuatro altos mandos que también fueron condenados por la tentativa golpista, según informó la presidenta de esa corte, Maria Elizabeth Rocha.
Dos de los jueces del STM deberán realizar una evaluación preliminar para determinar el inicio del juicio en el plenario de 15 magistrados (diez militares y cinco civiles), para cuyo comienzo no hay plazo previsto.
Rocha señaló en rueda de prensa que Bolsonaro “está siendo juzgado por un tribunal de honra” que discutirá si mantiene su rango de capitán pese a la condena por la trama golpista.
Según la magistrada, los procesos contra los altos mandos —los generales Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira y Augusto Heleno, y el excomandante de la Marina, almirante Almir Garnier Santos— son “inéditos” en Brasil desde la creación del antecesor de ese tribunal en 1808.
“Será un juicio paradigmático, una jurisprudencia que definirá hasta los rumbos de este tribunal y su entendimiento con relación a la preservación y mantenimiento del estado democrático de derecho”, añadió Rocha.
De ser condenado por el STM, Bolsonaro pasaría a ser un civil y podría tener que abandonar la cárcel de la policía militar en el complejo carcelario de Papuda, en Brasilia, donde permanece recluido desde el mes pasado.