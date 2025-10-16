“Trump o Patria”: La CTA Autónoma impulsa un juicio político contra el presidente
La CTA Autónoma convocó este jueves a votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre en rechazo a las “políticas de hambre” que, según expresaron, impulsa el Gobierno de Javier Milei junto con gobernadores aliados.
La convocatoria se realizó bajo la consigna “Trump o Patria”, durante un encuentro encabezado por el secretario general de la central obrera, Hugo “Cachorro” Godoy, con participación presencial y virtual de representantes de todo el país.
En la reunión, la conducción resolvió impulsar un juicio político contra el presidente y los funcionarios que promuevan acuerdos de endeudamiento extraordinarios con Estados Unidos y organismos financieros internacionales, los cuales calificaron como una “nueva entrega de soberanía”.
La organización también confirmó su participación en el encuentro del 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata, en conmemoración de los 20 años del “No al ALCA”, cuando distintos movimientos sociales y sindicales se movilizaron contra el proyecto de libre comercio promovido por EE.UU.
Por último, la CTA Autónoma llamó a “votar contra Milei y los gobernadores cómplices”, en referencia a los mandatarios provinciales dialoguistas, según expresaron en un comunicado oficial.