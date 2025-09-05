La crueldad avanza… El Gobierno admitió que nunca auditó comedores populares a los que cortó asistencia alimentaria por presuntas irregularidades
Un año y tres meses después del pedido de acceso a información pública, el Gobierno nacional admitió que no realizó ninguna auditoría sobre los comedores populares a los que les cortó la asistencia alimentaria bajo el argumento de que “no existían”.
El pedido fue cursado por la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Natalia Zaracho. Se lo dirigió al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello el 16 de mayo del año pasado. Eso es, un día después de que la ministra y el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse aseguraran que una auditoría había detectado que la mitad de los comedores comunitarios no existían.
Con ese argumento, la gestión libertaria justificó el cese de envío de alimentos a los comedores, millones de kilos que permanecieron sin distribuir y al límite de la fecha de vencimiento en los galpones de Capital Humano. Con las revelaciones del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sobre las trabas y trampas para que se registren los potenciales beneficiados de asistencia social, el dato no sorprende.
La auditoría “resulta ser inexistente”. Así el Ministerio de Pettovello admitió en la respuesta a Zaracho, según reveló el periodista Ari Lijalad en una nota de El Destape.
Según el entonces jefe de Gabinete, la auditoría fantasma había revelado “direcciones donde nunca había funcionado un comedor y en muchos habían funcionado mucho tiempo atrás”. La mención a ese relevamiento quedó registrada en la versión taquigráfica de aquella sesión.
Esas supuestas irregularidades, ahora se ve que nunca comprobadas, quedaron reflejadas en varios medios de comunicación afines al Gobierno. En otros, abundaron los testimonios de referentes barriales sobre la inexistencia de visitas de funcionarios para comprobar cómo funcionaban.
El Ministerio de Capital Humano confirmó, en su respuesta a la diputada Zaracho, que hicieron “supervisiones y/o verificaciones territoriales”. Y admitió que las mismas “no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría”.