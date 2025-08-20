La Crueldad Avanza: Carmen Álvarez Rivero ratificó sus dichos e ironizó la sensibilidad de la oposición
La senadora cordobesa del Frente Pro Libertad, Carmen Álvarez Rivero, protagonizó una polémica intervención durante el debate por la emergencia pediátrica en la Cámara Alta, al poner en duda el acceso universal de los niños al Hospital Garrahan. No conforme con la polémica generada, a través de la red social X (exTwitter), reafirmó sus conceptos y hasta apeló a la mordacidad en su “clarificación”.
“Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”, sostuvo la legisladora, lo que generó estupor y críticas en el recinto.
Hoy, durante la reunión conjunta de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda, la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) declaró: pic.twitter.com/UG7vG6cNxH
— dznoticias (@dznoticias_ok) August 20, 2025
La frase se dio en el marco del pedido que hizo la titular de comisión de Trabajo y Previsión Social para reorganizar el sistema sanitario en todo el país. Álvarez Rivero planteó que, en su opinión, se debería repensar el financiamiento del sistema de salud. “Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción, porque eso está cayendo sobre las espaldas de los cordobeses. Discutamos el sistema de salud en su conjunto”, remarcó.
Qué mala leche levantar sólo un pedazo de mi exposición hoy en el Senado.
Se ve que están con miedo a perder en las próximas elecciones. Los populistas de toda estirpe están reclamando en el Congreso fondos nacionales para el “Garrahan”.
Yo expliqué que la salud es una…
— Carmen Álvarez Rivero (@carmenAlvarezR) August 20, 2025
En su posteo reciente, la parlamentaria apeló al histrionismo: “Qué mala leche levantar sólo un pedazo de mi exposición hoy en el Senado. Se ve que están con miedo a perder en las próximas elecciones. Los populistas de toda estirpe están reclamando en el Congreso fondos nacionales para el ‘Garrahan'”.
Y remató con mayúsculas (a modo de grito): “¡DISCUTAMOS EL SISTEMA DE SALUD EN SU CONJUNTO PORQUE LO DESTRUYERON EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS!”.