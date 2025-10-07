La crisis textil se profundiza: cerraron casi 400 empresas y se perdieron más de 12 mil empleos en el último año y medio
La industria textil argentina atraviesa una de las peores crisis de los últimos años durante la gestión de Javier Milei. Según la Fundación Pro Tejer, en los últimos 18 meses cerraron cerca de 400 empresas y se perdieron más de 12.000 puestos de trabajo, en un contexto de dólar atrasado, importaciones crecientes y una caída sostenida del consumo interno.
“Los índices del año pasado se han profundizado y advertimos que esto iba a pasar”, alertó Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, en diálogo con C5N. La entidad presentará hoy su informe Argentina a contramano del mundo durante un congreso en Avellaneda, donde se analizará la crítica situación del sector.
Entre enero y agosto de 2025, comparado con el mismo período del año anterior, se registró un boom importador textil, con aumentos del 40% en dólares y del 74% en toneladas. Además, se sumaron 14 mil CUITs nuevos, un 38% más que en 2024, reflejando la proliferación de intermediarios y nuevos importadores.
“El sector textil es un termómetro de la economía. Siempre que a nuestro sector le fue mal, a la Argentina le fue peor. Somos los primeros que caemos, de la misma manera que somos los primeros en recuperarnos”, agregó Galfione.
Desde Pro Tejer destacaron que más del 50% del precio de una remera de primera marca en un local comercial corresponde a impuestos, seguido por costos financieros (12,2%), alquileres (12,7%), logística y comercialización (9%), y sólo un 8,5% representa el costo industrial real de la prenda.
Pese a la crisis, el sector invirtió u$s1.400 millones en maquinaria en los últimos tres años. “Somos muy buenos en lo que hacemos, no aflojamos, pero necesitamos ayuda porque esto no da para más”, expresaron desde la entidad.
Por su parte, Pedro Bergaglio, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de la Industria del Sweater, advirtió: “A diciembre pierdo el 30% de los socios de mi cámara porque cierran. Son empresas con entre 10 y 30 empleados”.
El futuro del sector textil tras las elecciones
El secretario de Pro Tejer, Jorge Sorabilla, afirmó que durante 2024 hubo canales de diálogo con el Gobierno, aunque con “muy pocas respuestas”. Hoy, señaló, “todo es más difícil”, mientras desde la administración Milei se insiste en que el sector debe “reinventarse” y adaptarse a los nuevos tiempos.
“Esperamos que haya racionalidad y correcciones, pero pareciera que el modelo se agotó”, lamentaron desde la fundación en un desayuno de prensa, aludiendo a un panorama económico marcado por recesión prolongada, consumo deprimido y caída de las capacidades industriales.
Congreso Pro Tejer 2025
Bajo el lema “Argentina a contramano del mundo”, el evento se realiza esta tarde en Avellaneda con la participación de Luciano Galfione, Jorge Ferraresi, Axel Kicillof, Diego Giuliano, Nicolás Massot, Miguel Ángel Pichetto, Gabriel Katopodis, Julia Estrada y las economistas de la fundación.
El encuentro podrá seguirse por el canal oficial de YouTube de Pro Tejer.