La crisis se extiende a ChangoMás y La Anónima
Mientras ChangoMás avanza con una nueva ola de despidos que “llegará a todo el país”, y que serían cerca de 200 cesantías —aunque otras versiones hablan de “mínimo 300”—, también se registran amenazas de despidos en la cadena La Anónima, en medio de una situación general de crisis del consumo que golpea al sector supermercadista.
La cadena ChangoMás, propiedad del empresario Francisco de Narváez a través de la empresa Dorinka, tendría en marcha un nuevo plan de ajuste más profundo que el iniciado en mayo de 2024, según estimaciones de fuentes mercantiles.
El viernes pasado, a última hora, 11 empleados de la sucursal de ChangoMás en la capital de San Juan fueron notificados de su despido.
Las cesantías también alcanzaron a La Pampa, donde además de trabajadores de sucursales fueron afectados empleados jerárquicos. En ambos casos, los gremios provinciales comenzaron a intervenir para analizar las condiciones en que se produjeron los despidos, ya que no se informó si se pagarán las indemnizaciones ni de qué forma. Por ese motivo también intervinieron autoridades laborales.
Según fuentes sindicales, los despidos podrían extenderse a otros territorios en los próximos días. En ese sentido, sostienen que el ajuste “llegará a todo el país”, con estimaciones que hablan de cerca de 200 despidos, aunque otras versiones elevan la cifra a un mínimo de 300 trabajadores.
Este nuevo recorte de personal se produce en un contexto de caída del consumo, situación que afecta especialmente a los supermercados y que las empresas mencionan como argumento para avanzar con desvinculaciones.
Antecedentes recientes en ChangoMás
Los antecedentes de despidos en ChangoMás se remontan a mayo de 2024, cuando la compañía despidió al menos a 152 empleados de ocho sucursales en todo el país, medida que justificó por la “situación económica general con caída de las ventas”.
En ese momento se registraron protestas de trabajadores en varios locales, un escenario que podría repetirse frente a la nueva ola de despidos.
La empresa cuenta en la Argentina con 93 sucursales y emplea a unas 8.600 personas. “La información que tenemos es que en total se preparan 200 cesantías en todo el país, una nueva medida brutal como en 2024”, señaló al sitio especializado Data Gremial un dirigente del sector mercantil que sigue de cerca el conflicto.
Según trascendió, algunas sucursales incluso podrían cerrar como consecuencia del achicamiento de personal.
La situación en La Anónima
En paralelo, otras empresas del sector de consumo masivo también atraviesan dificultades. Una de ellas es la cadena La Anónima, propiedad de la familia Braun, con fuerte presencia en las provincias patagónicas.
Según distintas versiones, la empresa enfrenta una situación complicada ante una caída de ventas de hasta el 25%, lo que obligó a reducir 56 puestos de trabajo entre enero de 2024 y fines de 2025, de acuerdo con lo informado ante autoridades laborales.
A esto se suma el deterioro financiero de su tarjeta de crédito propia, cuya morosidad pasó de 2.000 millones a 17.000 millones de pesos, multiplicándose por siete.
En los últimos días, además, La Anónima avanzó con alrededor de 50 despidos en La Pampa.
El propio Nicolás Braun, gerente general de la compañía, reconoció las dificultades que atraviesa el sector:
“Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil”, afirmó en una entrevista.
“Cuando comparás en términos relativos contra cómo le va a los supermercados en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en el mundo, nos va muy mal”, agregó.
Otras cadenas también enfrentan dificultades
La crisis del consumo también impacta en otras empresas del rubro, como Vea, Easy, Caromar y Yaguar, a las que se suman situaciones complejas en ChangoMás, Libertad e incluso Carrefour, que comenzaron a reducir su presencia especialmente en el interior del país.
En ese contexto, la empresa chilena Cencosud —dueña en Argentina de marcas como Vea y Easy— encabeza los procesos de ajuste, con una política de cierre de sucursales para enfrentar la caída de ventas.
En los últimos meses Cencosud cerró locales de Vea en la provincia de Buenos Aires, en ciudades como Castelar, Moreno, San Pedro y La Plata, además de aplicar despidos en Luján y Bahía Blanca. También cerró sucursales en Catamarca y San Juan, y posteriormente replicó esas medidas en Mendoza y Tucumán.