La crisis industrial se profundiza: el uso de capacidad cae y el sector textil se derrumba más de 15 puntos interanuales
La utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 61% en octubre, por debajo del 63% registrado en 2024, según informó este viernes el INDEC. Aunque el indicador hiló su segundo mes consecutivo por encima del 60% –en septiembre fue del 61,1%–, continúa mostrando retrocesos significativos frente al año pasado.
Sectores con mayor deterioro
Las principales bajas interanuales se registraron en papel y cartón, y en productos de caucho y plástico.
En la industria del papel, la capacidad instalada pasó de 72,9% en 2024 a 62,3% en 2025, afectada por la menor producción de insumos para envases y embalajes.
En caucho y plásticos, el uso cayó a 42,6%, frente al 48,9% del año anterior, producto de la retracción en la producción de manufacturas plásticas y neumáticos.
Derrumbe textil
El sector textil volvió a quedar entre los más afectados: operó al 32,5%, por debajo del 47,8% de octubre de 2024. La fuerte contracción responde a las menores producciones de hilados de algodón y tejidos. Según el IPI manufacturero, los hilados de algodón caen 34,7% interanual y los tejidos y acabados textiles retroceden 34,1%.
La automotriz también retrocede
La industria automotriz utilizó 56,1% de su capacidad, también por debajo del 61,2% de octubre de 2024, debido a la reducción en la cantidad de vehículos fabricados por las terminales.