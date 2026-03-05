La crisis golpea al PAMI: Prestadores sin cobrar y atención en riesgo para millones de jubilados
La situación en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se agrava día a día, con prestadores que no reciben pagos por sus servicios, lo que amenaza directamente la atención de los afiliados.
Mientras la obra social asegura el cobro a médicos y farmacias, deja de lado a otros sectores clave como odontólogos, ópticas, acompañantes terapéuticos y diversos profesionales, quienes venían acumulando meses de atrasos y retrasos en honorarios y prestaciones. Este mes, por primera vez en años, muchos no cobraron en absoluto.
Médicos de distintos sectores del país levantan la voz por meses de atrasos en los pagos. Las denuncias van en aumento, y en las últimas horas se conoció que habrá corte de prestaciones médicas en cuatro provincias —Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa—, según denunció el Sindicato de Trabajadores Pasivos.
Los servicios suspendidos incluyen consultas, estudios, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, aunque las guardias y urgencias continúan funcionando. Los prestadores atribuyen la crisis a atrasos críticos en los pagos y un fuerte desfasaje en los aranceles, lo que genera una situación límite.
Estas quejas apuntan directamente contra la actual gestión de PAMI -encabezada por Dr. Esteban Leguizamo– y se extienden por todo el país, reflejando un panorama dramático que pone en riesgo la atención de los afiliados.