La Corte Suprema de Justicia le ordenó al “Señor del Tabaco” que pague más de US$1000 millones en impuestos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, deberá pagar más de mil millones de dólares al Estado. Concretamente, el Máximo Tribunal revocó la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430.
Con la firma de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, el fallo aseguró que Tabacalera Sarandí no logró probar la afectación al derecho de propiedad ni la irrazonabilidad de la Ley de Impuestos al Tabaco, impuesta durante el gobierno de Mauricio Macri y que generó la larga batalla judicial.
La empresa de Otero no presentó “comprobante alguno de la supuesta adhesión”, aseguró la Corte.
Los jueces explicaron que los impuestos son un “valioso instrumento de regulación, complemento necesario del principio constitucional que prevé atender al bien general” y que resulta razonable que ciertas actividades tengan un tributo diferenciado.
En el caso del tabaco, recordó la sentencia, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud reconocieron el acierto de aumentar el valor del precio del cigarrillo para disminuir su consumo.
Además, añadieron los magistrados, los mismo responden al diseño de una política fiscal ajena a la intervención del Poder Judicial, ya que es potestad del Congreso de la Nación.
En conclusión, la Corte aseguró que Otero no logró demostrar por qué el cobro diferenciado del impuesto afectaba a su empresa.