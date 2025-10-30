La Corte Suprema convocó a Entre Ríos y La Pampa por reclamos previsionales que superan los $550.000 millones
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a audiencias de conciliación con las provincias de Entre Ríos y La Pampa en el marco de reclamos por deudas previsionales millonarias que, en conjunto, superan los $550.000 millones. Con esta decisión, el tribunal ratificó su competencia originaria en los conflictos entre provincias y el Estado nacional, ampliando su intervención en una creciente lista de causas que trascienden el ámbito previsional.
La audiencia de La Pampa fue fijada para el miércoles 5 de noviembre, mientras que la correspondiente a Entre Ríos se realizará el 12 del mismo mes. En el caso pampeano, el gobernador Sergio Ziliotto reclama a la Anses una deuda estimada en $400.000 millones, con fundamento en el Pacto Fiscal de 1999 y la Ley 27.260. Además, la provincia presentó una medida cautelar urgente, argumentando dificultades de financiamiento derivadas de recortes en los aportes nacionales desde la asunción de Javier Milei.
En cuanto a Entre Ríos, el reclamo fue formalizado en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes, quienes exigen el pago de $154.606 millones. El monto fue calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones como deuda acumulada del Estado nacional.
Según la presentación, el reclamo se sustenta en incumplimientos del Consenso Fiscal de 2017, que preveía partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y un sistema simplificado de información sobre las cajas provinciales no transferidas. La falta de cumplimiento, sostiene el gobierno entrerriano, generó un déficit estructural en su sistema previsional.
Frigerio, quien mantiene una alianza política con el presidente Javier Milei, remarcó que la Nación no ha cumplido con las transferencias acordadas, afectando el equilibrio financiero provincial.
La competencia originaria de la Corte
Al aceptar estos planteos, la Corte reiteró su competencia originaria en litigios de este tipo. En el caso de La Pampa, el fallo recordó que, conforme al artículo 117 de la Constitución Nacional, cuando una provincia demanda al Estado nacional —con derecho al fuero federal según el artículo 116—, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción ante el máximo tribunal.
Más provincias en la misma situación
La intervención de la Corte no se limita a estos casos. Santa Fe también mantiene un reclamo por deudas previsionales que estima en $1,2 billones, derivadas de la interrupción de los anticipos mensuales automáticos que la Anses transfería a su Caja de Jubilaciones. En junio, el gobernador Maximiliano Pullaro participó de una audiencia de conciliación junto a los exmandatarios Antonio Bonfatti y Omar Perotti, solicitando una medida cautelar para restablecer los pagos.
De este modo, los reclamos previsionales de las provincias se consolidan como uno de los principales frentes judiciales que enfrenta el Gobierno nacional, en medio de una disputa más amplia por los fondos coparticipables y los compromisos fiscales.