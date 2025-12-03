La Corte Suprema avanza con la transferencia al Estado de más de USD 60 millones decomisados a Lázaro Báez
La Corte Suprema de Justicia inició formalmente el proceso para incorporar al Estado más de 60 millones de dólares y diversos bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
En un oficio enviado al juez del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero, informó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas, junto con la inscripción registral de los inmuebles a nombre de la Corte Suprema.
Según la sentencia del TOF dictada en abril de 2021 —y confirmada por la Cámara de Casación en 2023—, el total decomisado asciende a USD 61.130.860,86, más $4.174.697, monto este último ajustable por el índice de precios al consumidor del INDEC.
En ese contexto, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas del máximo tribunal, así como la remisión de toda la documentación vinculada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según confirmaron a Agencia Noticias Argentinas.
El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema —con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y los decomisos, lo que habilitó la ejecución plena de los bienes.
En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar los activos decomisados. Sin embargo, en octubre pasado el juez Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que frenó su implementación, por considerar que la norma afectaba la independencia del Poder Judicial.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y afecta directamente la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y autarquía presupuestaria.