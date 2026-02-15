La Corte de Mendoza condenó a Refres Now, dueña de Manaos, a pagar más de $800 millones a un exempleado
En medio del debate por la reforma laboral, que recibió media sanción en el Senado la semana pasada, se conoció un nuevo fallo con una indemnización millonaria contra una empresa, tras los antecedentes de Piegari y Naranja Mandarina. En este caso, la condena alcanza a la firma vinculada a un empresario cuestionado por ARCA e investigado por la Justicia por presunta evasión.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a Refres Now S.A., propietaria de las gaseosas Manaos y actualmente también de Cunnington, perteneciente al empresario Orlando Canido, a pagar más de 800 millones de pesos a un exempleado que se desempeñó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022.
El litigio se originó tras la demanda presentada por el ex trabajador en tribunales mendocinos, donde denunció despido sin causa, irregularidades en la registración laboral, descuentos ilegales y maniobras de evasión previsional.
De acuerdo a la causa, el empleado inició tareas en octubre de 2013, aunque sostuvo que la relación laboral fue formalizada recién en 2015. También cuestionó la utilización de acuerdos poco claros y contratos que, según planteó, no reflejaban la verdadera naturaleza del vínculo laboral.
En una primera instancia, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael fijó la indemnización en cerca de 1.500 millones de pesos, compuesta por 227 millones de capital y más de 1.200 millones en intereses y costas.
Sin embargo, Canido apeló la decisión y el expediente llegó a la Corte provincial, que admitió parcialmente el recurso y redujo el monto final. La sentencia estableció que la empresa deberá abonar $ 807.676.293,72, suma que continuará generando intereses hasta su cancelación total, prevista en un plazo de cinco días hábiles.
En declaraciones públicas, Canido calificó el fallo como “insólito y absolutamente fuera de contexto”. “Trabajó unos seis años o siete años para mí, no sé cuánto podía ganar como vendedor, no sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”, expresó. Además, afirmó que respeta los derechos laborales, aunque consideró que la legislación debería revisar el régimen indemnizatorio. “Quizás, tenía tres provincias y le dejaron una y por eso hizo juicio”, agregó.
El máximo tribunal mendocino confirmó la condena por despido y relación laboral encubierta, pero modificó el cálculo de intereses, aplicando la tasa de préstamos personales de libre destino del Banco de la Nación Argentina.
El fallo adquiere relevancia en el contexto del tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, ya que aborda la interpretación judicial sobre registración laboral y el método de actualización de intereses en casos de despido, un punto que la iniciativa busca unificar para evitar criterios dispares entre tribunales.
La reforma, con media sanción en el Senado, también establece que las empresas no deberán responder por sus proveedores en casos de tareas tercerizadas.
Investigaciones por evasión
En octubre, Canido fue citado a indagatoria por el Juzgado Federal Nº 3 de Morón a raíz de una denuncia presentada por ARCA contra él y su hermano Norberto Canido, director titular de la empresa, por presunta evasión agravada del Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuestos Internos por más de 805 millones de pesos correspondientes a los períodos 2018 y 2020.
Asimismo, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó abrir una investigación por la supuesta emisión de comprobantes apócrifos a 80 distribuidores inexistentes, de los cuales 39 figurarían en la base de contribuyentes no confiables de 2021 y 2022. Según la denuncia, las ventas mayoristas involucradas superarían los 10.000 millones de pesos, fondos cuyo recorrido no habría podido ser reconstruido por el organismo.
Canido ya había sido investigado en 2018 por presunta evasión fiscal, en un operativo en el que se lo acusó de evadir 900 millones de pesos mediante supuestos desvíos financieros e inconsistencias impositivas, lo que llevó al organismo recaudador a analizar su modelo de negocio basado en precios bajos y una cadena de distribución no tradicional.
En junio pasado, a través de Refres Now y por 74 millones de dólares, el empresario adquirió las marcas Cunnington y Neuss, anteriormente en manos de la firma Productos de Agua (Proea), con el objetivo de expandirse en el mercado de bebidas sin alcohol. Además, manifestó interés en comprar las aguas de mesa y saborizadas Pureza de las Sierras.