La Cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca sostiene que la AFA no rindió 108 millones
La Cooperadora del Hospital José Penna de Bahía Blanca salió a responder con dureza el comunicado difundido este lunes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el que la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia negó haber retenido fondos del partido solidario disputado en marzo de 2025. En el centro de la controversia aparece una supuesta deuda de más de 108 millones de pesos, correspondiente a la recaudación de un encuentro benéfico destinado a la reparación y reequipamiento del hospital, gravemente afectado por las inundaciones de ese mes.
El cruce se produce pese a que el primer comunicado de la AFA contó con el respaldo del Hospital Penna y del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, conducido por Nicolás Kreplak. Sin embargo, desde la cooperadora decidieron redoblar el reclamo y cuestionar públicamente la versión oficial.
“El lunes 12 de enero la AFA, a través de un breve comunicado, salió a negar por completo haberse quedado con fondos del partido realizado en el marco de la campaña Juntos por Bahía, evento solidario destinado a colaborar con el Hospital Penna de Bahía Blanca, y tildó esto de una campaña de desprestigio, lo cual no es real”, sostiene el texto difundido por la cooperadora en sus redes sociales.
Junto al descargo, la cooperadora publicó el video de una conferencia de prensa brindada en su momento por Cristian Malaspina, secretario general de la AFA, donde se habla de una recaudación superior a los 700 millones de pesos. “La suma total a transferir es de 701.220.000 pesos”, afirma Malaspina en el registro audiovisual, y agrega que los gastos de organización, que ascendieron a 108.406.000 pesos, no fueron cobrados porque fueron asumidos por empresas y entidades participantes como parte de la donación.
Desde la cooperadora remarcaron que esos dichos contradicen los montos finalmente informados. Según el detalle oficial del hospital, el dinero efectivamente recibido y utilizado fue de $584.228.975,54, cifra que coincide con la que la AFA aseguró haber transferido en su totalidad, pero que queda muy por debajo del monto anunciado públicamente el día del partido.
La polémica se intensificó luego de que la presidenta de la Cooperadora del Hospital Penna afirmara en una entrevista que la AFA adeuda parte de los 701 millones de pesos recaudados en el partido benéfico disputado el 22 de marzo de 2025, entre la Selección Mayor y el Sub 20, en la cancha de Huracán. Esas declaraciones abrieron un nuevo frente de conflicto para la entidad madre del fútbol argentino.
Tras esas acusaciones, la AFA respondió con un comunicado en el que sostuvo que la totalidad de los fondos fue transferida “en tiempo y forma”. Ese texto estuvo acompañado por otro documento del hospital y del Ministerio de Salud bonaerense, donde se detallaban las compras y contrataciones realizadas para volver a poner en funcionamiento el centro de salud, por un total de $584.228.975,54, aclarando que aún restaba computar una última partida.
Desde la conducción de Tapia se habló incluso de una “campaña mediática de difamación” impulsada por algunos medios de comunicación. Además, remarcaron que parte del monto total anunciado incluía servicios y gastos que no implicaban dinero a transferir, ya que fueron donados por proveedores del evento.
No obstante, la propia documentación presentada por la AFA el día del partido indica que solo la venta de entradas generó $598.220.000, a lo que se sumaron $53.000.000 por derechos de televisación, alcanzando un total de $651.220.000, sin contabilizar aún lo recaudado por auspiciantes y publicidad estática. Para la cooperadora, esa información refuerza la existencia de una diferencia que sigue sin explicación clara.
Mientras las versiones se cruzan y los respaldos institucionales se tensionan, el conflicto deja al descubierto una pregunta incómoda: qué pasó con la totalidad del dinero recaudado en nombre de la solidaridad, en un contexto donde un hospital público afectado por una catástrofe climática todavía reclama transparencia y rendición de cuentas.