La contradictoria Delcy Rodríguez amenaza a Donald Trump: “Vamos a rescatar a Maduro”
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó hoy que durante su gestión planea “rescatar” a Nicolás Maduro, quien fue arrestado la semana pasada por fuerzas estadounidenses, junto a su esposa Cilia Flores.
“Hace un año juramos con el presidente Maduro (cuando comenzó su tercer mandato), y hoy, un año más tarde, estamos jurando por su libertad”, puntualizó Rodríguez.
Además, precisó que la unidad nacional en torno a lo que denominó el “rescate” de Maduro, será fundamental: “Lo vamos a rescatar, claro que sí. Con la unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar”, reiteró.
En ese sentido, la mandataria indicó que “Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Maduro (…) ¡Sigamos marchando juntos, sigamos marchando unidos, garantizando la felicidad, garantizando la vida, garantizando el futuro, garantizando la paz!”, exclamó durante una actividad comunitaria en el estado de Miranda.
Asimismo, remarcó que el pueblo venezolano puede contar con su compromiso y lealtad: “no vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente, a la primera combatiente (primera dama), no vamos a descansar, lo juramos”, enfatizó.