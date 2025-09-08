La construcción cayó 1,8% en julio y sigue 21% por debajo de los niveles previos al gobierno de Milei
La actividad de la construcción retrocedió 1,8% mensual en julio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), golpeada por la volatilidad del dólar y las altas tasas de interés, en un contexto de paralización de la obra pública. El índice tendencia-ciclo también mostró una caída de 1,2% respecto al mes anterior.
En paralelo, el dólar oficial subió 14% en julio, mientras que las tasas de caución treparon hasta el 80% tras el fin de las LEFIs, lo que generó un exceso de liquidez en pesos. Esto obligó al Tesoro a convalidar altos retornos en la colocación de deuda e incluso realizar licitaciones extraordinarias.
De acuerdo con LCG, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) se mantiene todavía un 21% por debajo de noviembre de 2023, momento en que se paralizaron las obras públicas al inicio del gobierno de Javier Milei.
Expectativas negativas
Las proyecciones para el sector no muestran mejoras en el corto plazo. Desde LCG anticiparon que “no esperan datos positivos”, dado que la perspectiva a futuro empeoró tanto para las empresas que realizan obras públicas como para las que trabajan en obras privadas.
Entre los factores que inciden, señalaron los altos costos de financiamiento, la incertidumbre macroeconómica en meses electorales y las nulas expectativas de crecimiento del consumo, tanto interno como externo.
Insumos para la construcción
En cuanto al consumo de insumos durante julio de 2025, se observaron aumentos interanuales en:
- Mosaicos graníticos y calcáreos (+36,1%)
- Artículos sanitarios de cerámica (+31,8%)
- Asfalto (+31,7%)
- Hormigón elaborado (+19,2%)
- Hierro redondo y aceros para la construcción (+9,8%)
- Pisos y revestimientos cerámicos (+9%)
- Pinturas para construcción (+3,5%)
En contraste, se registraron bajas interanuales en:
- Cales (-9,4%)
- Ladrillos huecos (-9,3%)
- Otros insumos como grifería, tubos de acero sin costura y vidrio (-7,5%)
- Yeso (-7,3%)
- Cemento portland (-2,8%)
- Placas de yeso (-1,1%)