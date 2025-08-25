La confianza en el Gobierno de Milei cayó a su nivel más bajo desde el inicio de su gestión, según la UTDT
La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) publicó su informe de agosto 2025, en el que advierte que la confianza en el Gobierno alcanzó su valor más bajo desde que Javier Milei asumió la presidencia.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 2,12 puntos, lo que representa una caída del 13,6% respecto a julio y del 16,5% en comparación con agosto de 2024. El estudio, realizado por Poliarquía Consultores, marca así un nuevo piso en la percepción ciudadana, tras cuatro meses de estabilidad.
El ICG, medido en una escala de 0 a 5 desde 2001, permite comparar distintas administraciones. El valor actual es 16,3% menor al registrado en agosto de 2017 bajo Mauricio Macri (2,53) y 14,3% mayor que el de agosto de 2021 durante Alberto Fernández (1,85). En promedio, los 20 meses de Milei en el poder arrojan 2,48 puntos, apenas por debajo del de Macri en el mismo período (2,58) y por encima de Fernández (2,17).
Caída en todos los componentes del índice
El deterioro fue generalizado:
- Honestidad de los funcionarios: 2,54 puntos (-9,9%)
- Capacidad para resolver problemas: 2,46 (-14,6%)
- Eficiencia en el gasto público: 2,10 (-13,2%)
- Evaluación general del gobierno: 1,78 (-12,8%)
- Preocupación por el interés general: 1,73 (-18,2%)
La UTDT recordó que la baja mensual tiene antecedentes en este mismo gobierno: en septiembre de 2024, el índice marcó 2,16 con un descenso del 14,8%.
Factores políticos y económicos
Agosto fue un mes complejo para el oficialismo: sufrió derrotas en el Congreso y se agravó la volatilidad financiera, con tasas que superaron el 100%. La encuesta, realizada entre el 1 y el 14 de agosto, no alcanzó a medir el impacto del escándalo por presuntas coimas en el área de Discapacidad ni la derrota legislativa reciente, cuando la oposición logró revertir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Diferencias por género, edad y región
- Hombres: 2,42 puntos (-8,3%)
- Mujeres: 1,80 (-20,0%)
- +50 años: 2,16 (-14,6%)
- 18-29 años: 2,11 (-24,4%)
- 30-49 años: 2,08 (-8,0%)
- Interior del país: 2,39 (-7,4%)
- CABA: 1,76 (-28,2%)
- GBA: 1,68 (-23,3%)
En cuanto al nivel educativo, quienes alcanzaron estudios terciarios/universitarios registraron 2,31 puntos (-7,6%), frente a 1,96 en quienes completaron la secundaria (-20,0%) y 1,50 en quienes solo cursaron primaria (-30,2%).
Inseguridad y expectativas económicas
La confianza fue mayor entre quienes no sufrieron delitos en el último año (2,25 puntos) frente a quienes sí lo hicieron (1,73). También incidió la expectativa económica:
- Optimistas: 4,15 puntos (casi estable, -0,5%)
- Neutrales: 2,46 (-12,5%)
- Pesimistas: 0,56 (+1,8%)
Metodología
La encuesta alcanzó a 1.000 personas mayores de 18 años en ciudades de más de 10.000 habitantes, con un error estándar de ±0,06 y un intervalo de confianza del 95%.
La UTDT concluye que, en agosto, la confianza fue más alta entre hombres, habitantes del interior, personas con estudios superiores, quienes no fueron víctimas de delitos y quienes mantienen expectativas económicas positivas. Sin embargo, la variación fue negativa en los cinco componentes del índice, reflejando un deterioro generalizado en la percepción del Gobierno de Javier Milei.