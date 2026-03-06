La confianza del consumidor cayó y Argentina se ubica entre los países con peor desempeño
La caída interanual de 4,5 puntos registrada en enero en el Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos posiciona a Argentina entre los países con peor desempeño interanual entre los 30 mercados relevados, solo superado en su descenso por Singapur.
El informe señala además una brecha de 22 puntos entre cómo se sienten los argentinos en el presente y cómo creen que estarán en el futuro, una de las diferencias más amplias detectadas entre los países analizados.
Según el estudio, el consumidor argentino de comienzos de 2026 atraviesa una doble realidad: por un lado, un presente marcado por el ajuste económico y las dificultades cotidianas, y por otro expectativas más optimistas sobre el futuro.
La caída interanual del índice funciona como una señal de alerta sobre la presión en el bolsillo y el humor social, en un contexto donde el consumo permanece condicionado por la situación económica.
En ese escenario, el informe plantea la necesidad de un abordaje dual para comprender el comportamiento de los consumidores.
Por un lado, empatizar con el presente, conectando las propuestas de valor con la actual tensión económica, donde la accesibilidad, la durabilidad de los productos y las promociones adquieren un rol central para acompañar a los consumidores.
Por otro lado, construir sobre el futuro, apelando a las aspiraciones y expectativas positivas que aún conservan los consumidores, generando un puente entre el presente complejo y una mirada más optimista.
En esa línea, se plantea equilibrar un discurso centrado en el valor y la contención en el corto plazo con una narrativa aspiracional orientada al futuro.
Un escenario similar surge del último informe de la Universidad Torcuato Di Tella, que señala que la confianza del consumidor volvió a deteriorarse en febrero, con una caída del 4,7 por ciento, la mayor baja registrada en los últimos seis meses, acompañada por un fuerte retroceso en las expectativas para los próximos meses.
En la comparación interanual, el índice mostró una disminución del 6,09 por ciento respecto de febrero de 2025.
Además, registra una caída del 6,33 por ciento desde el pico alcanzado durante el actual gobierno de Javier Milei en enero de 2025, cuando el indicador había llegado a 47,38 puntos.
No obstante, el informe también destaca que desde el piso registrado en enero de 2024 —tras las primeras medidas económicas del gobierno— el índice acumula una recuperación del 24,66 por ciento, luego de haber tocado 35,60 puntos.
La confianza cerca del piso regional
Con 48,6 puntos, Argentina se ubica en la parte baja de la tabla de confianza del consumidor en América Latina, por debajo de Brasil (55,1), México (54,2), Colombia (51,6) y Chile (49,4), y apenas por encima de Perú (48,2).
En la comparación de los últimos doce meses, la diferencia con algunos países vecinos resulta aún más marcada. Mientras Chile registró un aumento de 6,1 puntos y Brasil un crecimiento de 4 puntos, Argentina mostró un retroceso significativo en el mismo período.
Dualidad en la percepción económica
El informe también revela una fuerte dualidad en la percepción de los consumidores argentinos.
El Índice de Situación Actual se ubica en 39,3 puntos, reflejando pesimismo respecto de las finanzas personales y del presente económico.
En contraste, el Índice de Expectativas alcanza los 61,3 puntos, mostrando una visión más optimista sobre el futuro.
A esto se suma un Índice de Inversión de 43,9 puntos, que evidencia cautela y reticencia a realizar grandes gastos o inversiones en el corto plazo.