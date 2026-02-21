La Confederación Farmacéutica Argentina alertó por posible desabastecimiento de medicamentos
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) advirtió sobre un posible desabastecimiento de medicamentos, en medio de demoras en los pagos de las obras sociales y prepagas a las farmacias. Según señalaron, las complicaciones en la cadena de pagos se arrastran desde diciembre de 2025 y ponen en riesgo la reposición de stock en todo el país.
La presidenta de la entidad, Alejandra Gómez, describió una “situación complicada” que impacta en todo el sistema. En declaraciones a Radio Mitre, explicó que mientras las farmacias deben afrontar pagos semanales a droguerías y laboratorios, los financiadores mantienen atrasos significativos.
“Todavía no hemos terminado de cobrar las prestaciones que brindamos en diciembre”, aseguró Gómez, al remarcar que el desfasaje en los plazos compromete la continuidad del servicio y la reposición de medicamentos.
La dirigente señaló que, si el escenario no se normaliza antes de fines de febrero, el problema podría agravarse. “El plazo es cada vez más chico”, advirtió, al plantear la necesidad urgente de una solución estructural.
Según detalló, el conflicto se genera porque la cadena está diseñada para que la farmacia compre el medicamento y luego reciba el pago por la prestación. “Es una cadena que está pactada como para que la farmacia compre el medicamento y reciba el pago de la prestación. Cuando eso se interrumpe o se pospone, la situación es complicada”, sostuvo.
Frente a la falta de fondos, muchas farmacias sólo pueden operar con el stock disponible o con acuerdos puntuales de laboratorios que otorgan plazos especiales. Sin embargo, Gómez alertó que esas alternativas tienen un límite: “Llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector”.
Impacto en PAMI
La titular de COFA indicó que uno de los sectores más afectados es el PAMI, que concentra más de cinco millones de afiliados, un universo con alta demanda de medicamentos por su perfil etario.
En este contexto, las farmacias están financiando de hecho el costo de los medicamentos al no recibir los pagos correspondientes en tiempo y forma. No obstante, aclaró que la problemática se extiende a todas las obras sociales y prepagas, impactando en cualquier paciente, independientemente de su cobertura.
Consultada sobre los motivos de los atrasos, Gómez explicó que en el caso de PAMI existe un cronograma de pagos establecido desde 2018, aunque “en el último año, esos plazos se fueron extendiendo”. El resto de la cadena, afirmó, no se adaptó a esas demoras.
“Así como las grandes obras sociales o prepagas tienen ese problema, la farmacia no puede sostener todo ese financiamiento”, enfatizó.
Ante la gravedad del escenario, la presidenta de COFA propuso conformar una mesa de trabajo con todos los actores del sistema durante la próxima semana. “Necesitamos resolver esta situación para poder brindar el acceso al paciente y a la prestación”, concluyó.