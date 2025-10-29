La Compagnie Maribel deslumbró en el Juan L. Ortiz con un espectáculo que unió culturas
El Centro Cultural Juan L. Ortiz fue escenario de una noche inolvidable con la presentación de la Compagnie Maribel, una agrupación artística de raíces catalanas y francesas que ofreció un espectáculo de primer nivel junto a músicos locales, en una función a sala llena.
La intendenta Rosario Romero destacó la colaboración que permitió concretar este encuentro: “Es una colaboración excepcional, gestionada por el Rotary Centro, que como única entrada tiene un alimento no perecedero o pañales para niños recién nacidos. Pico Silva es el músico que los convoca y los trae para hacer esta muestra de arte en nuestro hermoso Juan L. Ortiz. Estamos muy contentos de tenerlos”.
Por su parte, el director del Centro Cultural, Ferny Kosiak, valoró el intercambio artístico: “Es maravilloso porque es el cruce entre músicos y artistas entrerrianos con una compañía de música y danzas del sur de Francia. Está muy bueno que esto suceda en el Juan L. Ortiz”.
La fundadora de la compañía, María Issabelle Bagnouls, se mostró emocionada por la experiencia: “Es un gran placer y estamos muy agradecidos, sobre todo con Pico Silva, porque gracias a él hemos venido. Es una alegría poder tocar, cantar y bailar con este maravilloso público”, expresó.
A su turno, el reconocido folclorista Pico Silva resaltó el valor del encuentro: “La cultura nos convoca para trabajar conjuntamente. Y a Juan L. hay que reivindicar porque fue un hombre que trascendió en el mundo entero, quizás uno de los entrerrianos más grandes en la cultura”.
Sobre la Compagnie Maribel
Bajo el nombre de Compagnie Maribel se reúne un ensamble polivalente de bailarines, músicos y cantantes, conformado por estudiantes y egresados del Conservatorio Nacional de Música de Perpignan, ciudad del sur de Francia situada al pie de los Pirineos orientales.
La compañía interpreta música, cantos y danzas de los países catalanes —Catalunya Norte, Catalunya Sur (Barcelona), Valencia, Islas Baleares, Andorra y el Gran Aragón—. Con laúdes, bandurrias, requintos y guitarras, la tradicional “rondalla” revive ritmos antiguos acompañando jotas, sardanas, copéos, sevillanas, ballets y zarzuelas, bajo la dirección de María Issabelle Bagnouls.
La Compagnie Maribel ha recorrido toda Francia y se ha presentado en escenarios de Japón, Rusia, Grecia, Israel, Turquía, Argentina y Paraguay, consolidándose como una embajadora del arte catalán en el mundo.