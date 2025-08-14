La Comisión Provincial de Turismo definió lineamientos y acciones para potenciar la promoción de Entre Ríos
Más de 40 referentes del sector público turístico entrerriano participaron de un encuentro virtual preparatorio para la próxima reunión presencial de la Comisión Provincial de Turismo (Coprotur), que se realizará el viernes 29 de agosto en Villa Clara, Microrregión Rincones del Centro. La convocatoria estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, y tuvo como fin definir y ajustar la agenda de trabajo, abierta a propuestas de los municipios para enriquecer los temas a tratar.
El secretario de Turismo, Jorge Satto, subrayó la relevancia de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025), que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre, y la importancia de la presencia entrerriana: “Tendremos un stand muy poderoso, de 300 metros de superficie en muy buena ubicación. Preparemos las mejores galas para poder mostrarnos”.
Satto también destacó la continuidad y fortalecimiento de herramientas promocionales como el Pasaporte Entre Ríos y la campaña Modo Carpincho: “Pasaporte es una propuesta de promoción ligada fuertemente a la marca Entre Ríos y al Modo Carpincho. Queremos que se convierta en un envase que contenga todo el territorio, todos los destinos y productos, creciendo en adherentes y contenido”.
El coordinador de Microrregiones, Martín Di Mario, remarcó la necesidad de fortalecer la vinculación entre municipios, desarrollar nuevas propuestas y diversificar la oferta turística. Por su parte, el director de Competitividad, Incentivo e Inversiones, Martín Lima, informó sobre la prueba piloto de la plataforma estadística del Observatorio Turístico, los avances del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y la implementación de la plataforma de fiscalización, adaptada a sugerencias de los municipios.
El director General de Turismo, Sebastián Bel, instó a generar herramientas, beneficios y estrategias que permitan seducir al visitante y posicionar a Entre Ríos entre las principales opciones del país. Además, llamó a los representantes locales a presentar propuestas para el próximo encuentro presencial.
Finalmente, Satto reafirmó que el trabajo conjunto y la articulación interinstitucional son esenciales para potenciar la actividad turística en toda la provincia.