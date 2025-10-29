La Comisión $LIBRA reveló que Javier Milei participó en otra criptooperatoria similar dos meses antes, junto a los mismos socios
La Comisión del Congreso de la Nación que investiga el caso $LIBRA reveló este martes que dos meses antes de la criptoestafa ocurrida en febrero, el presidente Javier Milei habría participado en una operatoria casi idéntica, junto a sus socios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculada al token $KIP, creado por la empresa Kip Protocol, del empresario Julian Peh.
La denuncia fue presentada por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien precisó que el esquema se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2024 y que los involucrados “compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del Presidente y se retiraron con ganancias millonarias”. Según Ferraro, las utilidades habrían superado los 600 mil dólares.
“Hoy pudimos confirmar y demostrar que dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación”, afirmó el legislador, quien preside la comisión investigadora. “La operatoria de $LIBRA no fue casualidad ni sorpresa: el Presidente ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él”, añadió.
Durante la reunión de la comisión, los diputados aprobaron nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación. Se solicitarán oficios a tres plataformas, se renovarán las citaciones a familiares de Novelli por los movimientos en cajas de seguridad antes y después de la operatoria de $LIBRA, y se remitirá toda la información al juzgado que investiga la presunta estafa y la posible participación del presidente y sus socios.
“Vamos a seguir investigando hasta el final. Ni las presiones, ni el poder corporativo, ni ningún intento de encubrimiento van a tapar la verdad”, concluyó Ferraro.