La Colecta Más por Menos celebrará su 56.ª edición los días 13 y 14 de septiembre
El Obispo de Añatuya y presidente de la Comisión de la Colecta Más por Menos, Mons. José Luis Corral, destacó la importancia de transformar la esperanza en acciones concretas: “En el año del Jubileo Santo, queremos renovar la esperanza, pero una esperanza que se haga gesto, obra y se concrete a través de nuestra solidaridad”.
Corral subrayó que “la ayuda de todos contribuye a que podamos ser signo, instrumento y testimonio de esperanza, especialmente en las regiones y lugares más necesitados, llevando el mensaje de Jesús junto con la promoción de la vida y la dignidad”. Finalmente, envió su bendición y pidió que todos colaboren para sostener esta colecta tan valiosa en las comunidades.
Por su parte, el Obispo de Santo Tomé, Mons. Gustavo Montini, resaltó la relevancia de aportar “un granito de arena” para mantener viva la esperanza y fortalecer las raíces que sostienen a las comunidades. Recordando las palabras del Papa Francisco al convocar el Jubileo de la Esperanza, Montini instó a transformar esa esperanza en ayuda concreta para quienes más lo necesitan.
La colecta, explicó, “es fundamental para muchas Iglesias hermanas” y permite contribuir con “gestos y prácticas generosas, apoyando proyectos de la Iglesia en las regiones más necesitadas de Argentina”.
Formas de donar
El fin de semana del 13 y 14 de septiembre, las donaciones podrán realizarse durante las Misas en todas las parroquias y comunidades del país. Además, es posible colaborar durante todo el año mediante las siguientes opciones:
- Depósito o transferencia bancaria
- Número de Cuenta: CC en Pesos 000-218629/2
- Número de CBU: 0720000720000021862922
- Alias: COLECTAMASXMENOS
- Razón Social: CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA
- CUIT/CUIL: 30517312904
(Enviar comprobante y datos al correo: colectamaspormenos@cea.org.ar)
- Código QR: A través de la plataforma dispuesta para donaciones, usando un dispositivo móvil apto para lectura de QR, indicando el importe deseado.
- Débito Mensual Automático: Con tarjetas Visa, American Express y Mastercard, desde la página oficial o completando la ficha enviada al correo indicado.
- Pago en sucursales de la Red Pago Fácil: con la sola presentación del documento (indicando que es para “Más por Menos”) o presentando el Código de Barras permanente: Enlace a la plataforma Pago Fácil. (No es necesario enviar comprobante)
Más información en: www.colectamaspormenos.com.ar o por correo a colectamaspormenos@cea.org.ar. Teléfono: (011) 4394-2065 | Móvil: (011) 15-5148-0286.
Las donaciones a Más por Menos son deducibles del Impuesto a las Ganancias, por lo que se solicita indicar el número de CUIT o CUIL al realizar la contribución.