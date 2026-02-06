La chicharrita vuelve a encender alertas en el maíz con picos récord en el Litoral
La Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz publicó su Informe N°35, el dato más contundente aparece en el Litoral, donde se observó un salto en la categoría más alta de capturas, con localidades que superaron ampliamente los 100 adultos por trampa. En ese mapa de alertas, Curuzú en Corrientes se destacó con 642 adultos por trampa, mientras que Concepción del Uruguay en Entre Ríos alcanzó 297.
Además de esos picos, el promedio regional en trampas ubicadas en lotes de maíz superó los 54 adultos por trampa. Sin embargo, ese valor se explica principalmente por capturas excepcionalmente altas registradas en unas pocas localidades del Litoral, mientras que en el resto de la región los niveles de presencia fueron considerablemente más bajos.
La explicación agronómica a esta variación se vincula con la dinámica del cultivo en la región. En el Litoral, las trampas se ubicaron sobre maíces en estadios reproductivos avanzados o ya cosechados, un escenario que puede favorecer movimientos del vector y concentraciones en lotes recién implantados, lo que vuelve más sensible el arranque de los maíces tardíos.
En el NEA, la tendencia también fue de incremento poblacional, con 85% de las localidades con detecciones y un promedio de 21,7 adultos por trampa en lotes con maíz. Dentro de ese panorama, sobresalió la localidad de Calchaquí, con un registro de 310 adultos por trampa.
En el NOA se repitió el patrón de suba, con presencia del vector en el 75% de las localidades. A su vez, el promedio de capturas en trampas sobre maíz subió de 13 a 17,88 adultos por trampa respecto del monitoreo anterior. Alto Verde en Tucumán y Los Altos en Catamarca sobresalieron con 214 y 322 adultos por trampa, respectivamente. Estos casos fueron descritos como “islas neurálgicas”, debido al aumento sostenido.
Por su parte, la región Centro Norte mostró un cuadro que empieza a tensarse, debido a que el 74% de las localidades registraron detecciones, con incrementos puntuales en categorías intermedias y altas. Mientras que los máximos se ubicaron en San Justo con 394 adultos por trampa y San Guillermo con 244, lo que empujó el promedio regional a valores superiores a 25 adultos por trampa.
La contracara
En Centro Sur, con el 96% de las trampas instaladas en maíz, la dinámica se mantuvo estable y en niveles mínimos, con 88% de las localidades sin detenciones y capturas bajas en las zonas con presencia. En paralelo, en las colectas analizadas por PCR para Corn Stunt Spiroplasma, se registró ausencia del patógeno en Reconquista, Esperanza, Rafaela y Río Primero, con 0% de portadores en los muestreos informados.
A pesar del difícil contexto que está atravesando el maíz debido al estrés hídrico y al avance de la chicharrita, el informe vuelve a poner el foco en la importancia del manejo preventivo. En ese sentido, destaca la necesidad de sostener el monitoreo durante todo el año y de intensificar los controles en el período que va desde la cosecha de los maíces tempranos hasta la implantación de los tardíos, una etapa crítica en la que suelen transcurrir varias semanas sin aplicaciones insecticidas y el vector tiende a desplazarse y concentrarse en nuevos lotes. A su vez, recomienda complementar el uso de trampas cromáticas con recorridas a campo y muestreos mediante red entomológica, con el objetivo de detectar a tiempo cambios en la población y ajustar las decisiones de manejo.