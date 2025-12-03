La CGT rechazó por insuficiente el nuevo Salario Mínimo fijado por el Gobierno en $328.400: “Está desconectado de la realidad”
La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó con firmeza la resolución del Gobierno nacional que fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400, al considerar que la medida profundiza la pérdida del poder adquisitivo y se encuentra muy por debajo del valor de la Canasta Básica Total. Para la central obrera, la decisión oficial “desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores” y “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”.
El pronunciamiento se conoció tras la reunión del Consejo del Salario, donde sindicatos, empresarios y el Estado buscaban acordar una actualización del piso salarial. Desde la CGT indicaron que su delegación presentó una propuesta integral destinada a iniciar un proceso de recuperación real del ingreso, que consideran deteriorado desde noviembre de 2023.
La iniciativa sindical proponía un aumento acumulado del 71,6%, a aplicar en incrementos mensuales del 11,4% entre diciembre y abril, con el objetivo de acercar el SMVM al valor de la Canasta Básica Total, actualmente estimada en $1.176.852. Según la central, este indicador es la única referencia válida para asegurar un ingreso que cubra las necesidades esenciales de una familia.
Sin embargo, el laudo impuesto por las autoridades quedó muy por debajo del planteo gremial, lo que para la central “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna” e ignora el impacto de la inflación, que continúa afectando a millones de trabajadores.
En su comunicado, la CGT ratificó su compromiso de seguir reclamando una recomposición progresiva del salario mínimo, de modo que vuelva a convertirse en un parámetro real para las escalas salariales y permita recomponer el poder adquisitivo perdido durante el último año.
“El objetivo es claro: que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere definitivamente su valor”, concluyó el Consejo Directivo Nacional, en el documento difundido el 3 de diciembre de 2025.