La CGT rechazó la reforma laboral del Gobierno: “Sería dinamitar cualquier discusión colectiva”
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó un firme rechazo a los planes del Gobierno de avanzar con una reforma laboral que habilite negociaciones por empresa y modifique los convenios colectivos de trabajo.
El secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, afirmó que “esa idea innovadora no fue tratada en una mesa de diálogo” y advirtió que una reforma de ese tipo “sería dinamitar cualquier discusión colectiva”.
“En todo el país, y especialmente en las zonas productivas, tenemos conflictos y pérdidas de poder adquisitivo y de puestos de trabajo. Todos los gremios están en conflicto”, señaló Sola en diálogo con Radio Con Vos.
El dirigente responsabilizó al Ejecutivo por la situación del empleo formal: “Hay 250.000 trabajadores formales menos”, sostuvo, y cuestionó que el Gobierno hable de “paz social” mientras ignora la crisis laboral. “La conflictividad está en ciernes. No hay una solución política, y el primer responsable de eso es el poder gobernante”, apuntó.
“La negociación por empresas dinamita la paritaria”
Sola advirtió que el debate sobre la productividad no puede reemplazar a la negociación colectiva: “La soberanía que tiene la discusión paritaria se da en el marco de un convenio colectivo. Lo que propone la productividad es la negociación por empresas, y eso es dinamitar cualquier discusión”, afirmó.
El vocero de la central obrera reclamó además que el Gobierno impulse un proyecto para garantizar la participación de los trabajadores en las ganancias, tal como establece la Constitución Nacional. “Sería bueno que mandaran un proyecto de ley para legislar sobre la participación en las ganancias que la propia Constitución establece con los trabajadores, pero eso nunca se hizo”, señaló.
Caída del poder adquisitivo y deuda de los trabajadores
Sola alertó que la pérdida del poder adquisitivo se profundiza porque “la canasta básica aumenta mucho más que la inflación”.
“Tenemos una inflación que probablemente ronde el 40% a fin de año. Por lo menos, tiene que haber un aumento con respecto a eso. Los trabajadores están endeudados, y hay que plantear estas cosas cuando el ingreso familiar no alcanza”, subrayó.
De cara a la renovación de autoridades, el dirigente adelantó que el 5 de noviembre la CGT elegirá una nueva conducción y no descartó que se vuelva a una conducción única.
“Vamos hacia un mundo laboral moderno, pero no vamos a permitir ni un paso atrás en los derechos conquistados”, concluyó Sola.