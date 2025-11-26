La CGT “no está de acuerdo” con los lineamientos de la reforma laboral y continúa negociando con el Gobierno
La CGT afirmó este miércoles que “no está de acuerdo” con los lineamientos del proyecto de reforma laboral, pese a que el texto definitivo aún no fue presentado, aunque mantiene abiertas las negociaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Así lo confirmó la Agencia Noticias Argentinas tras la reunión del Consejo de Mayo, en la que participó el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, como representante del sector sindical.
La Casa Rosada avanzará con la presentación del proyecto sin un consenso pleno entre los actores de la mesa, incluido Martínez. En los próximos días comenzará a circular el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei, que —según trascendió— incorporará algunas propuestas formuladas por los integrantes del Consejo.
Entre los puntos que estarían incluidos figuran aspectos vinculados a ultraactividad, relación de los convenios colectivos, cargas fiscales, financiamiento de sindicatos y cámaras, derechos colectivos e individuales del trabajo, trabajadores autónomos y democracia sindical.
Martínez adelantó que, aunque aún se desconoce el contenido final, la CGT rechazará cualquier medida que implique una regresión en los derechos laborales. “No conocemos cuál es la letra del proyecto. Hablaron de que tienen varios textos. No estamos de acuerdo con los conceptos planteados en este Consejo, que es consultivo y no vinculante”, señaló al retirarse del encuentro.
En cuanto a los trascendidos, aclaró: “No estamos de acuerdo en todos los puntos”, y remarcó que la posibilidad de una reforma que implique un retroceso para los trabajadores “es una pretensión del Gobierno, pero no de nosotros”.
Finalizada la reunión del Consejo de Mayo, Martínez se trasladó a las oficinas de Santiago Caputo para continuar las conversaciones de manera reservada.
El dirigente detalló que, a lo largo de las reuniones del Consejo, cada sector expresó sus posiciones, en la mayoría de los casos sin acuerdos, reiterando que se trata únicamente de un órgano consultivo y no vinculante.
A la mesa instalada en la planta baja de Casa Rosada asistieron: Federico Sturzenegger (Desregulación), en representación del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el sector empresario.