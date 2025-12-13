Para la CGT, el proyecto de la reforma laboral “tiene una redacción muy maliciosa”
A dos días del envío del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Javier Milei al Senado, la CGT salió a marcar una fuerte posición en contra de la iniciativa. El triunviro cegetista y titular del Sindicato del Vidrio, Cristian Jerónimo, advirtió que el texto impulsado por el Ejecutivo “tiene una redacción muy maliciosa” y lo calificó como regresivo para los derechos de los trabajadores.
“Terminó decantando en un proyecto que lo veníamos viendo, porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, afirmó Jerónimo. En ese sentido, sostuvo que la propuesta “quita derechos individuales y colectivos” y rechazó que la reforma sea una herramienta válida para generar empleo formal. “No creemos que la salida para incorporar nuevos trabajadores sea un proyecto de esta magnitud”, enfatizó.
Movilización de la CGT el 18 de diciembre
Como respuesta política y sindical, la CGT confirmó una movilización para el próximo jueves 18, frente a la Casa Rosada. “Queremos mostrar el descontento que tiene el mundo del trabajo hacia una medida que está muy clara que va a contramano de lo que necesita la Argentina”, explicó el dirigente.
En diálogo con Radio Mitre, Jerónimo remarcó que el proyecto contiene “un montón de puntos y flexibilizaciones que prácticamente le quitan todo tipo de protección a los trabajadores”.
Rechazo a la versión oficial sobre el aporte solidario
El sindicalista también negó que la protesta tenga como único eje la discusión por el aporte solidario. “No, nada que ver. Eso es algo que quiere instalar el Gobierno”, afirmó, y cuestionó la falta de instancias de diálogo.
“Apelábamos a la responsabilidad institucional del Gobierno para que llame a una mesa de diálogo y negociación. Nunca existió eso”, criticó, al tiempo que denunció que el Ejecutivo avanzó con “proyectos unilaterales y por imposición”.
Críticas al impacto de la Ley Bases
Jerónimo puso como ejemplo las modificaciones laborales incluidas en la Ley Bases, como la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral, la eliminación de multas y la figura del trabajador independiente. Según afirmó, esas medidas “no generaron un solo puesto de trabajo, todo lo contrario”.
“Se perdieron 276 mil puestos de trabajo y cerraron 20 mil empresas pymes”, aseguró el dirigente, y aclaró que el movimiento sindical no se opone a discutir cambios, pero sí a hacerlo sin consenso. “No estamos cerrados a que no se modifique nada, pero esto debe construirse en ámbitos de diálogo y negociación”, señaló.
Convenios colectivos e informalidad
El titular del Sindicato del Vidrio destacó que existen herramientas eficaces para debatir transformaciones laborales. “Los convenios colectivos de trabajo son la herramienta más clara y eficaz para discutir cambios”, sostuvo, y subrayó que allí confluyen el conocimiento de empresarios y representantes de los trabajadores de cada actividad.
Además, puso el foco en uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino: la informalidad. “Tenemos que sentarnos a pensar cómo incorporar al 45% de los trabajadores que están en la informalidad al sector formal”, reclamó. También pidió que “la economía real deje de estar en recesión y se deje de privilegiar la especulación financiera”.
Críticas a Sturzenegger y al Consejo de Mayo
Consultado sobre las declaraciones de Federico Sturzenegger, quien sostuvo que la reforma alcanzará tanto a trabajadores nuevos como a los actuales, Jerónimo fue tajante: “Tuvo un sincericidio y lo traicionó su inconsciente”. Y agregó: “Cualquier ley que se aprueba es para todos. Eso demuestra que los que terminan mintiendo son ellos”.
Por último, se refirió a la salida de Gerardo Martínez del Consejo de Mayo, donde representaba a la CGT. “Desde el primer momento se planteó que lo que saliera tenía que ser con acuerdo de todas las partes y no fue así”, explicó. “Cuando vimos que los planteos iban en contra de los derechos de los trabajadores, el compañero se retiró y el documento final no se firmó”, concluyó.