La CGT confirmó que llevará a tribunales la Reforma Laboral: “Es totalmente inconstitucional”
Uno de los líderes de la CGT, Jorge Sola, advirtió este viernes que tras la aprobación de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados la central obrera llevará la cuestión a los tribunales.
En este sentido, Sola afirmó: “Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional”. En comunicación con Radio La Red, el secretario general de la CGT advirtió que, ante la luz verde en Diputados, la organización se prepara para dar nuevos golpes.
“Estamos avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular”, anticipó sobre la estrategia con la que la CGT pretende revolucionar la Reforma Laboral impulsada por Javier Milei.
En cuanto a la posibilidad de generar otro paro, Sola dijo que desde el sindicato van a seguir con el plan de acción, aunque puntualizó que todavía no está definido cómo llevarán adelante la medida.
Con respecto a la Reforma Laboral, el secretario general está seguro de que se convertirá en ley el próximo viernes en el Senado. Es por esta razón que desde la CGT ya trabajan de forma activa en una estrategia judicial para impugnarla.
“Tiene tintes inconstitucionales de manera general y particular”, aseguró Sola.
En el mismo sentido, Cristian Jerónimo (otro de los secretarios generales de la CGT) también apuntó contra los mandatarios que dieron quórum para la aprobación de la reforma. “Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores”, dijo en relación a los dirigentes peronistas.
Diferentes referentes ya lo dejaron claro: la CGT no pretende quedarse de brazos cruzados frente a la reforma. “Nos queda otra instancia, que es la judicial. Lo venimos diciendo: vamos a ir a la justicia porque este proyecto de ley va en contra de la Constitución Nacional”, explicitó Jerónimo.