La causa por lavado contra Sur Finanzas ya tiene tres detenidos
La causa por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas ya suma tres detenciones: la tesorera de la firma, su chofer y otra mujer, todos vinculados a la financiera dirigida por Ariel Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El primer arresto ocurrió este jueves durante un allanamiento en un galpón de Turdera, donde agentes de la Policía Federal detuvieron a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas. La mujer intentaba ocultar cinco celulares debajo de un asiento de una camioneta Toyota SW4, además de intentar retirar cajas con documentación.
Las detenciones continuaron horas más tarde, cuando fueron apresados el chofer de Sánchez y una mujer que la acompañaba en el momento del operativo. Ambos fueron sorprendidos mientras ayudaban a retirar elementos del mismo galpón.
Tras tres días consecutivos de allanamientos en sedes de la AFA, clubes y oficinas de Sur Finanzas, el juez Luis Armella podría ordenar nuevos procedimientos en las próximas horas.
El operativo del jueves se activó luego de un llamado anónimo a la Fiscalía. Un hombre identificado como “Hugo”, de 72 años y comerciante de Turdera, relató que entre 20 y 25 días antes había visto cuatro camionetas ploteadas como de Sur Finanzas trasladando múltiples cajas hacia el galpón ubicado en Hipólito Yrigoyen 11818. “Trajeron un montón de cajas”, afirmó el denunciante, señalando además que los vehículos hicieron varios viajes.
Durante el allanamiento, los investigadores encontraron a Sánchez cargando cajas en la Toyota SW4. Del lugar se secuestraron siete cajas fuertes —cuatro de gran tamaño—, posnets, documentación vehicular, computadoras, cuatro ecógrafos, 30 cajas con documentación y cinco cajeros automáticos.
La investigación por lavado de dinero involucra tanto a la financiera como al club Banfield, y se suma a una denuncia de la DGI-ARCA, que acusa a la empresa de una presunta evasión de 3.300 millones de pesos en impuesto al cheque y del movimiento irregular de más de 800 mil millones de pesos efectuado por personas sin capacidad económica o directamente inexistentes.
En paralelo, este viernes la Policía allanó una mansión en Pilar atribuida a Chiqui Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, presuntamente a través de testaferros. En ese domicilio ya fueron secuestrados 54 vehículos, hallados dentro de un galpón.