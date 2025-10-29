La CASIA rechazó la reforma laboral del Gobierno y advirtió que “la competitividad no se logra precarizando el trabajo”
La Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA) expresó su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, la cual aún no cuenta con un proyecto formal redactado, y afirmó que “es falso que la competitividad se logre a través de la reducción de salarios o la precarización laboral”.
Los gremios del sector, reunidos en el marco de la entidad, remarcaron que la Argentina necesita empresarios que inviertan en equipamiento, innovación y capacitación, y que reinviertan parte de sus utilidades para fortalecer una producción eficiente y sustentable.
En un documento conjunto, advirtieron que “precarizar las condiciones laborales y salariales no solo deteriora los sistemas productivos, sino que conduce a la pobreza y la desintegración social”, y ratificaron su defensa de la negociación colectiva por rama o industria, a la que consideraron un instrumento central del diálogo social y de las condiciones laborales dignas, frente a los acuerdos por empresa que buscaría impulsar la gestión libertaria.
Entre los sindicatos que integran la CASIA se encuentran Aguas y Gaseosas (FATAGA), Lecheros (ATILRA), Sindicato de la Alimentación (FTIA), Pasteleros, Obreros del Tabaco (FTTRA), Cerveceros (FATCA), Panaderos (FAUPPA), Fideeros, Gastronómicos (UTHGRA), UATRE y Chacinados (SOEICHA).
En vísperas de la renovación de autoridades de la CGT, prevista para el miércoles próximo, la confederación subrayó la necesidad de que la nueva conducción incluya representación de los gremios industriales.
Finalmente, la CASIA advirtió que “solo un movimiento obrero unido podrá resistir el avance de los poderosos y resguardar la legislación social y laboral, verdadero corazón de la Justicia Social y motor de una sociedad justa e igualitaria”.