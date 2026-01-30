La Casa Rosada acata la agenda de Washington y alerta sobre viajar a Cuba
El Gobierno argentino recomendó este viernes a sus ciudadanos no viajar a Cuba ante el “deterioro de las condiciones de vida” en ese país, en una postura que refleja un alineamiento con la política de Estados Unidos frente a la isla caribeña.
A través de un comunicado oficial de la Cancillería, el Ejecutivo instó a los argentinos a evitar o posponer viajes turísticos a Cuba y sugirió a quienes residen allí que se mantengan atentos a la evolución de la situación.
El ministerio a cargo de Pablo Quirno detalló que las autoridades argentinas observan faltantes de combustible incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, dificultades en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos en distintos puntos de la isla.
La recomendación coincide con medidas recientes de Estados Unidos, que han incluido advertencias y acciones diplomáticas y económicas orientadas a presionar a La Habana por su situación interna y su relación con otros gobiernos regionales.
Según el comunicado argentino, la advertencia se basa en riesgos concretos para los viajeros y la población residente, así como en evaluaciones compartidas por aliados internacionales sobre el estado de servicios básicos en Cuba.
La postura de la Casa Rosada ha sido interpretada por analistas como parte de un esfuerzo por coincidir con la agenda de seguridad y política exterior de Estados Unidos en el Caribe, incluso mientras otras naciones debaten su propio enfoque hacia la isla.