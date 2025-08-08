La Casa de la Cultura inauguró “De la emoción al Photoshop”, una muestra de Aranzazú Vallejo Bravo
En la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó, Paraná) quedó inaugurada la muestra “De la emoción al Photoshop”, de la fotógrafa Aranzazú Vallejo Bravo. La propuesta, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, puede visitarse con entrada libre y gratuita.
El secretario de Cultura, Julián Stoppello, resaltó que Sala Expandida es “un espacio ganado para la cultura, en este caso, para la fotografía entrerriana, aportando con esta muestra diversidad y una riqueza de mirada”.
Vallejo Bravo explicó que la serie está compuesta por retratos y autorretratos que transmiten emociones y reflexiones personales.
La artista, conocida como Vebraa Fotos, nació en 1999 y comenzó su carrera a los 15 años. Tras finalizar la secundaria, se formó en la Academia Argentina de Fotografía en Santa Fe, perfeccionando su técnica y explorando nuevos lenguajes visuales.
Sobre Sala Expandida
Este espacio reúne a artistas entrerrianos que combinan formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones, generando una vidriera para la difusión del arte provincial. Su propuesta busca alimentar un corredor cultural en expansión, tanto físico como digital, impulsar la venta de obras, facilitar el acceso al arte y fomentar la economía creativa local.
La muestra podrá visitarse de lunes a sábados, en los horarios de apertura de la Casa de la Cultura.